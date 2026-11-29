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Na luta desesperada contra o rebaixamento, o Mirassol recebe o Athletico-PR neste domingo pela 37ª rodada do Brasileirão. Uma vitória em casa é crucial para a equipe paulista deixar o Z4 antes da rodada decisiva, enquanto o Furacão já mira o G5. Confira escalações e onde assistir.

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O Mirassol recebe o Athletico-PR neste domingo, 29, às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol, no interior de São Paulo, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

Na 17ª colocação, com 41 pontos conquistados em 36 partidas, o Mirassol busca uma vitória para deixar a zona de rebaixamento e chegar à última rodada em situação mais confortável. Comandada por Rafael Guanaes, a equipe paulista atravessa um momento de instabilidade e chega após a derrota por 1 a 0 para o Fluminense, no Maracanã, com gol sofrido nos minutos finais. O resultado manteve o Leão Caipira no Z4, empatado em pontos com Corinthians e Grêmio, que levam vantagem nos critérios de desempate. O Mirassol enfrenta dificuldades no setor ofensivo, com apenas 39 gols marcados no campeonato, e aposta na experiência de Reinaldo, na criatividade de Eduardo e na movimentação de Alesson e Bruno Santos para superar os paranaenses. A equipe terá o desfalque do volante Wallisson, suspenso, enquanto Negueba segue em recuperação de uma cirurgia no joelho direito. O apoio da torcida será fundamental: uma vitória no Maião deixará o clube mais próximo de garantir sua permanência na Série A, antes do confronto direto contra o Grêmio, na última rodada.

Já o Athletico-PR entra em campo na quinta colocação, com 57 pontos, e já com uma vaga na fase preliminar da Libertadores de 2027 garantida. Sob o comando de Odair Hellmann, a equipe paranaense chega embalada pela vitória por 4 a 2 sobre o Remo, na Arena da Baixada, resultado que encerrou uma sequência de quatro partidas sem vencer. O treinador não poderá contar com Kevin Viveros, suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

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Onde assistir a Mirassol x Athletico-PR ao vivo?

A partida entre Mirassol e Athletico-PR terá transmissão ao vivo e exclusiva do Premiere. O confronto acontece neste domingo, 29, às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Prováveis escalações:

Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, Lucas Oliveira e Reinaldo; Neto Moura, Denilson e Eduardo; Carlos Eduardo, Bruno Santos e Alesson. Técnico: Rafael Guanaes.

Athletico-PR: Mycael; Dantas, Arthur Dias e Lucas Esquivel; Gastón Benavídez, Luiz Gustavo, Jádson e Steven Mendoza; Leozinho, Bruno Zapelli e Kerwin Vargas. Técnico: Odair Hellmann.

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Equipe de arbitragem:

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF);

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM);

Quarto árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES);

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC);

AVAR: Johnny Barros de Oliveira (SC);

AVAR 2: Gleika Oliveira Pinheiro (PA).