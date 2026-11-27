Personagens e histórias do futebol feminino rumo à Copa do Mundo de 2027, no Brasil

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Em comum acordo, o Arsenal anunciou a saída da técnica Renée Slegers após tropeços na temporada. Campeã da Champions e do Mundial Feminino com o clube, a holandesa deixa o cargo após período histórico. Saiba mais sobre a decisão e os bastidores da mudança.

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O Arsenal anunciou nesta sexta, 27, a saída da técnica Renée Slegers. Segundo comunicado do clube, as partes chegaram à “comum acordo”. A holandesa de 37 anos deixa o clube na sexta colocação da Liga Inglesa, a WSL, e na oitava colocação da fase de liga da Champions League depois de um início de temporada ruim com seis empates consecutivos em casa.

Renée assumiu a equipe principal em 2024 como interina e assumiu em definitivo em janeiro de 2025. Naquele ano, a treinadora conquistou o título da Champions League da temporada 2024/25, o segundo da história do clube, e a primeira edição do Mundial de Clubes Feminino. Na final, a equipe inglesa venceu o Corinthians por 3 a 2, na prorrogação, após empate no tempo normal.

Junto de Slegers, o auxiliar técnico Aaron D’Antino também está deixando o cargo. Na busca por um substituto, o Arsenal terá a auxiliar Melissa Clarke-Reed como interina.

“Foi uma decisão extremamente difícil encerrar nosso vínculo com Renée, que liderou a equipe com dedicação e comprometimento durante todo o período em que esteve conosco”, declarou Clare Wheatley, diretora de futebol feminino do Arsenal, em comunicado.

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Confira o comunicado do Arsenal na íntegra:

“Confirmamos que Renée Slegers deixou o cargo de treinadora principal da nossa equipe feminina por comum acordo.

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Renée deixa o clube após um início decepcionante na temporada 2026/27. O auxiliar técnico Aaron D’Antino também está deixando o Arsenal.

O processo de escolha de um substituto já está em andamento, e divulgaremos novidades oportunamente. A auxiliar técnica Melissa Clarke-Reed ficará responsável pela equipe interinamente.

Renée assumiu o comando como treinadora interina em outubro de 2024, antes de ocupar o cargo em definitivo em janeiro de 2025. Ela liderou a equipe na conquista do histórico segundo título da UEFA Women’s Champions League, em maio de 2025, enquanto o clube também venceu a primeira edição da FIFA Women’s Champions Cup, em fevereiro de 2026.

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Aaron integrou a comissão técnica em agosto de 2018 e, ao longo de vários anos, tornou-se um membro muito respeitado e valorizado pelo clube, desempenhando um papel fundamental em diferentes comissões técnicas que se sucederam.

‘Foi uma decisão extremamente difícil encerrar nosso vínculo com Renée, que liderou a equipe com dedicação e comprometimento durante todo o período em que esteve conosco’, declarou Clare Wheatley, diretora de futebol feminino do Arsenal.

‘Ao nos conduzir à glória na Liga dos Campeões e na primeira edição da FIFA Champions Cup, Renée deixou uma contribuição significativa e duradoura para a história do Arsenal Football Club, contando com o apoio próximo de Aaron.’

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‘Após uma reflexão cuidadosa, ficou claro que os resultados estiveram abaixo do nível esperado e que uma mudança se tornou necessária.’

Nosso CEO, Richard Garlick, acrescentou:

‘Renée é uma pessoa maravilhosa, que deu uma contribuição significativa ao Arsenal, desempenhando um papel fundamental em algumas das conquistas mais históricas da trajetória do clube, incluindo os títulos da Liga dos Campeões e da FIFA Champions Cup.’

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‘Aaron também merece um reconhecimento especial por seus muitos anos de dedicação ao Arsenal, período em que ajudou o clube a conquistar diversos títulos.’

‘Nossa ambição é disputar e conquistar grandes troféus de forma consistente, e os resultados recentes nos levaram à conclusão de que uma mudança é necessária para nos dar a melhor oportunidade de alcançar esses objetivos.’

Todos no Arsenal gostariam de agradecer a Renée e Aaron por suas contribuições ao clube e desejar muito sucesso a ambos em suas futuras carreiras.”