A votação ocorreu entre 9h às 17h no Parque São Jorge. Janikian é economista e empresário, conselheiro em segundo mandato e foi diretor de futebol, por três meses, em 2015, na gestão de Roberto de Andrade. Sua passagem foi curta e polêmica: após classificar a partida contra o Guarani, do Paraguai, nas oitavas de final da Conmebol Libertadores de 2015 como “presente de Deus”, o Corinthians perdeu e foi eliminado da competição.

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Com a confirmação da sua vitória para a presidência, ele se pronunciou, dizendo que esse será o maior desafio da sua vida e pedindo um voto de confiança à torcida: “Peço que confiem no projeto. Sei que a imensa maioria da torcida não vota e muitos olham para mim com desconfiança. A cobrança é legítima, estou preparado para responder todos os dias. Os desafios são enormes, vamos brigar por todas as taças, mas há conquistas que não se levantam no gramado”, declarou, completando. “O Corinthians é maior do que qualquer presidente, chapa ou eleição. Atravessou mais de um século porque, nas horas certas, sua gente soube se unir. O trabalho começa agora e começa com todos nós”.

Janikian prometeu ampliar investimentos no time e arrumar as finanças do clube, que enfrenta uma crise financeira – a dívida é de quase R$ 3 bilhões. O montante inclui atrasos em salários e junto a credores. Somente com a construção da Neo Química Arena, o Corinthians deve R$ 630 milhões à Caixa Econômica Federal.