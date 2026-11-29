Arsenal x Manchester City: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam neste domingo, 29, pela 12ª rodada da Premier League
O Arsenal recebe o Manchester City neste domingo, 29, às 13h30 (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra, pela 12ª rodada da Premier League 2026/27.
Líder do campeonato, com 28 pontos conquistados em 11 partidas, o Arsenal busca uma vitória para ampliar sua vantagem na tabela e consolidar a campanha rumo ao bicampeonato consecutivo. Comandada por Mikel Arteta, a equipe londrina soma nove vitórias, um empate e apenas uma derrota na competição. Na rodada anterior, os Gunners empataram por 2 a 2 com o Newcastle, fora de casa, mas mantiveram seis pontos de vantagem sobre seus perseguidores. O desempenho como mandante é um dos principais trunfos do time: são cinco vitórias em cinco jogos no Emirates Stadium nesta edição da Premier League, com dez gols marcados e apenas dois sofridos. A equipe terá os desfalques de Bukayo Saka e Martín Zubimendi, lesionados, enquanto o goleiro David Raya é dúvida após sofrer um problema no ombro.
Já o Manchester City entra em campo na terceira colocação, com 22 pontos, e busca uma vitória para reduzir a diferença em relação ao líder. Sob o comando de Enzo Maresca, a equipe começou a temporada com sete triunfos consecutivos na Premier League, mas atravessa um momento de instabilidade. Os Citizens conquistaram apenas um dos últimos 12 pontos disputados, com três derrotas e um empate nas quatro rodadas mais recentes. No último compromisso pelo Campeonato Inglês, o City empatou por 1 a 1 com o Fulham, em casa. Pela Liga dos Campeões, ficou no 2 a 2 com o Napoli, resultado que também evidenciou as dificuldades defensivas da equipe. O principal desfalque da equipe é Antoine Semenyo, que se recupera de uma lesão no joelho.
O último encontro entre as equipes aconteceu no dia 16 de agosto, quando o Arsenal venceu por 3 a 0, na decisão da Supercopa da Inglaterra, com gols de Riccardo Calafiori, Kai Havertz e Martin Ødegaard.
Onde assistir a Arsenal x Manchester City ao vivo?
A partida entre Arsenal e Manchester City terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+. O confronto acontece neste domingo, 29, às 13h30 (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pela 12ª rodada da Premier League.
Prováveis escalações:
Arsenal: Kepa Arrizabalaga; Jurriën Timber, Ezri Konsa, Gabriel Magalhães e Riccardo Calafiori; Declan Rice e Bruno Guimarães; Noni Madueke, Martin Ødegaard e Eberechi Eze; Kai Havertz. Técnico: Mikel Arteta.
Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Marc Guéhi e Josko Gvardiol; Enzo Fernández e Elliot Anderson; Iliman Ndiaye, Rayan Cherki e Jérémy Doku; Erling Haaland. Técnico: Enzo Maresca.
Equipe de arbitragem:
- Árbitro: John Brooks (Inglaterra);
- Assistentes: Ian Hussin (Inglaterra) e Lee Betts (Inglaterra);
- Quarto árbitro: Rob Jones (Inglaterra);
- VAR: Darren England (Inglaterra);
- AVAR: Nick Hopton (Inglaterra).