O Atlético-MG recebe o Vasco neste domingo, 29, às 19h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

Na sétima colocação, com 52 pontos conquistados em 36 partidas, o Atlético-MG busca uma vitória para se aproximar da zona de classificação à próxima Copa Libertadores. Comandada por Eduardo Domínguez, a equipe mineira atravessa uma sequência de nove jogos sem vencer, considerando todas as competições, e chega após empatar por 1 a 1 com o Corinthians, na Arena MRV. Na ocasião, o Galo sofreu um gol no segundo tempo, mas conseguiu o empate nos acréscimos, com Tomás Cuello. O resultado manteve a equipe a dois pontos do Bahia, sexto colocado e adversário na última rodada. O Atlético também tenta superar o desgaste provocado pelo vice-campeonato da Copa Sul-Americana, após a derrota por 2 a 0 para o Boca Juniors na decisão. O treinador terá o retorno de Fred, mas não contará com Thiago Borbas, expulso diante do Corinthians.

Já o Vasco entra em campo na 11ª colocação, com 47 pontos. Sob o comando de Pedro Emanuel, a equipe carioca chega após a derrota por 1 a 0 para o RB Bragantino, em Bragança Paulista, resultado que interrompeu uma sequência de três vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Antes do tropeço, o Cruz-Maltino havia superado Internacional, Chapecoense e Athletico-PR. O treinador terá problemas no sistema defensivo: Robert Renan está suspenso, enquanto Carlos Cuesta segue em recuperação de lesão. Paulo Henrique também é dúvida para o confronto.

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Onde assistir a Atlético-MG x Vasco ao vivo?

A partida entre Atlético-MG e Vasco terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere. O confronto acontece neste domingo, 29, às 19h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Prováveis escalações:

Atlético-MG: Everson; Natanael, Vitão, Ruan Tressoldi e Renan Lodi; Kevin Castaño, Tomás Pérez (Mamady Cissé) e Fred; Tomás Cuello, Mateo Cassierra e Bernard. Técnico: Eduardo Domínguez.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Gabriel Pereira, Saldivia e Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Andrés Gómez, Bruno Duarte e Facundo Colidio. Técnico: Pedro Emanuel.

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Equipe de arbitragem:

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Luciane Rodrigues dos Santos (RS);

Quarta árbitra: Marianna Nanni Batalha (SP);

VAR: Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes (CE);

AVAR: Rafael Traci (SC);

AVAR 2: Ruthyanna Camila Medeiros da Silva (PB).