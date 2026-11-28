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Pela 37ª rodada do Brasileirão, o Botafogo recebe o Bahia no Nilton Santos com metas opostas: o Glorioso joga para afastar de vez o risco de rebaixamento, enquanto o Esquadrão mira vaga na Libertadores. Saiba onde assistir, desfalques e as prováveis escalações deste confronto decisivo.

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O Botafogo recebe o Bahia neste sábado, 28, às 21h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. O confronto reúne duas equipes com objetivos distintos na reta final da competição: os cariocas tentam afastar definitivamente o risco de rebaixamento, enquanto os baianos lutam por uma vaga na próxima Copa Libertadores.

Na 14ª colocação, com 43 pontos conquistados em 36 partidas, o Botafogo busca uma vitória para garantir matematicamente sua permanência na elite do futebol brasileiro. Comandada por Tite, a equipe carioca atravessa um momento de instabilidade e chega após empatar por 1 a 1 com o São Paulo, no próprio Nilton Santos. Antes disso, o Alvinegro havia sido goleado por 4 a 0 pelo Corinthians, resultado que aumentou a pressão sobre o elenco e o treinador. O Botafogo terá desfalques importantes no setor defensivo: Nahuel Ferraresi e Marçal cumprem suspensão, enquanto Jordan Barrera segue lesionado. A partida também marcará a despedida do Glorioso de sua torcida no estádio nesta temporada.

Já o Bahia entra em campo na sexta colocação, com 54 pontos, e busca uma vitória para se manter na zona de classificação à Copa Libertadores de 2027. Sob o comando de Rogério Ceni, o Esquadrão de Aço atravessa uma sequência de três partidas sem vencer, com duas derrotas e um empate. Na última rodada, a equipe baiana foi derrotada por 1 a 0 pelo Coritiba, na Arena Fonte Nova, resultado que permitiu a aproximação dos concorrentes diretos na tabela. O Tricolor terá o desfalque do volante Nicolás Acevedo, suspenso, além do goleiro Léo Vieira, lesionado.

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Onde assistir a Botafogo x Bahia ao vivo?

A partida entre Botafogo e Bahia terá transmissão ao vivo e exclusiva do Premiere. O confronto acontece neste sábado, 28, às 21h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Prováveis escalações:

Botafogo: Gabriel Batista; Vitinho, Gabriel Justino, Arthur Chaves e Alex Telles; Huguinho, Cristian Medina e Danilo Santos; Hakim Ziyech, Matheus Martins e Tiquinho Soares. Técnico: Tite.

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Bahia: Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Erick, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Alejo Véliz e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

Equipe de arbitragem:

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC);

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Thiaggo Americano Labes (SC);

Quarto árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE);

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE);

AVAR: Clovis Amaral da Silva (PE);

AVAR 2: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL).