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Corinthians e Grêmio fazem um confronto direto eletrizante contra o rebaixamento na Neo Química Arena. Empatadas em 41 pontos, as equipes entram em campo sob pressão máxima pela penúltima rodada do Brasileirão. Confira as prováveis escalações, desfalques e onde assistir ao duelo decisivo.

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O Corinthians recebe o Grêmio neste domingo, 29, às 18h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. O duelo reúne duas equipes empatadas em pontos e promete ser um dos confrontos mais decisivos da reta final da competição, com a permanência na primeira divisão em jogo.

Na 15ª colocação, com 41 pontos conquistados em 36 partidas, o Corinthians busca uma vitória para se afastar da zona de rebaixamento e chegar à última rodada em situação mais confortável. Comandada por Clarence Seedorf, a equipe paulista deixou o Z4 após empatar por 1 a 1 com o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O Timão chegou a abrir o placar com Kaio César, mas sofreu o empate nos minutos finais. Apesar da frustração pelo resultado, o ponto conquistado foi suficiente para colocar os corintianos à frente de Grêmio e Mirassol nos critérios de desempate. Para o confronto deste domingo, Seedorf terá os retornos de Yuri Alberto e André Carrillo, que cumpriram suspensão, além de Rodrigo Garro, recuperado de problemas físicos. O apoio da torcida também será um trunfo importante: todos os ingressos disponibilizados aos corintianos foram esgotados para a partida.

Já o Grêmio entra em campo na 16ª colocação, também com 41 pontos, e precisa pontuar para evitar que volte para a zona de rebaixamento. Sob o comando de Renato Portaluppi, a equipe gaúcha atravessa um momento de recuperação e chega embalada pela vitória por 2 a 0 sobre o Santos, no Morumbis, com gols de Amuzu e Braithwaite. O Tricolor conquistou dez dos últimos 15 pontos disputados e depende dos próprios resultados para garantir a permanência na elite do futebol brasileiro. O treinador terá o desfalque do volante Erick Noriega, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Já o zagueiro Walter Kannemann é dúvida por causa de dores musculares na coxa esquerda. Por outro lado, o lateral-direito João Pedro retorna após cumprir suspensão.

O Corinthians não perde para o Grêmio desde dezembro de 2018. No último encontro, disputado em 30 de maio, o Timão venceu por 3 a 1, de virada, na Arena do Grêmio, pelo primeiro turno do campeonato. Na ocasião, André marcou duas vezes, e Kaio César completou o placar para os paulistas.

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Onde assistir a Corinthians x Grêmio ao vivo?

A partida entre Corinthians e Grêmio terá transmissão ao vivo e exclusiva do Amazon Prime Video. O confronto acontece neste domingo, 29, às 18h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Prováveis escalações:

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Breno Bidon, André Carrillo e Rodrigo Garro (Vitinho); Kaio César, Matheus Bidu e Memphis Depay (Yuri Alberto). Técnico: Clarence Seedorf.

Grêmio: Weverton; João Pedro, Wallace, Kannemann (Balbuena) e Marlon; Villasanti, Dodi e Danilo Barbosa; Pavón, Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico: Renato Portaluppi.

Equipe de arbitragem:

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES);

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Alex dos Santos (SC);

Quarto árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS);

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN);

AVAR: Helen Aparecida Gonçalves Silva Araújo (MG);

AVAR 2: Raphael Garcia de Andrade (ES).