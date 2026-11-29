Internacional x RB Bragantino no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam neste domingo, 29, pela 37ª rodada; derrota pode decretar o rebaixamento do Colorado
O Internacional recebe o RB Bragantino neste domingo, 29, às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
Na 18ª colocação, com 38 pontos conquistados em 36 partidas, o Internacional entra em campo pressionado pela ameaça de rebaixamento. Comandada por Eduardo Baptista, a equipe gaúcha acumula duas derrotas consecutivas e chega após sofrer uma goleada por 5 a 2 para o Vitória, em pleno Beira-Rio. O resultado agravou a crise colorada, que está três pontos atrás de Corinthians, Grêmio e Mirassol, concorrentes diretos na luta pela permanência. O treinador terá o desfalque do centroavante Alerrandro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e ainda precisa definir a formação ofensiva. João Bezerra, Carbonero e Sanabria aparecem como alternativas. O confronto também marca a última apresentação do Internacional diante de sua torcida nesta temporada, antes de encerrar o campeonato contra o Cruzeiro, fora de casa. Uma derrota pode deixar o clube matematicamente rebaixado, dependendo dos resultados dos concorrentes.
Já o RB Bragantino entra em campo na oitava colocação, com 50 pontos, e busca uma vitória para seguir na disputa por uma vaga na próxima Copa Libertadores. Sob o comando de Vagner Mancini, a equipe paulista vive um momento de recuperação e conquistou três vitórias nas últimas quatro partidas. Na última rodada, o Massa Bruta derrotou o Vasco por 1 a 0, em Bragança Paulista, resultado que manteve vivas suas chances de terminar o campeonato entre os seis primeiros colocados. Para o confronto, Mancini contará com os retornos de Matheus Fernandes e Fernando, que cumpriram suspensão na rodada anterior. Por outro lado, Wallace Yan está fora pelo terceiro cartão amarelo.
Onde assistir a Internacional x RB Bragantino ao vivo?
A partida entre Internacional e RB Bragantino terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere. O confronto acontece neste domingo, 29, às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Prováveis escalações:
Internacional: Kauan Jesus; Bruno Gomes, Maripán (Mercado) e Juninho; Braian Aguirre, Villagra, Ronaldo e Matheus Bahia; Vitinho, Alan Patrick e João Bezerra (Carbonero). Técnico: Eduardo Baptista.
RB Bragantino: Tiago Volpi; Ryan Augusto, Gustavo Marques, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Fabinho e Eric Ramires (Matheus Fernandes); José Herrera, Lucas Barbosa e Fernando; Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.
Equipe de arbitragem:
- Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE);
- Assistentes: Brígida Cirilo Ferreira (AL) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO);
- Quarto árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC);
- VAR: Rodolpho Toski Marques (PR);
- AVAR: Flávio Gomes Barroca (RN);
- AVAR 2: Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO).