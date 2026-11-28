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Dez anos após o trágico desastre aéreo com a Chapecoense, Jakson Follmann relata o resgate, a dor das perdas e a difícil readaptação com a prótese. Emocionante, o relato revela como o ex-goleiro superou os limites do corpo e encontrou novo propósito nos palcos como palestrante e cantor.

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Era madrugada do dia 29 de novembro de 2016 quando as luzes e os motores do avião desligaram. Naquele momento, eu soube que algo muito grave estava acontecendo, mas não queria acreditar. A aeronave em que estava com os meus companheiros rumo a Medellín, onde disputaríamos a partida mais importante da história da Chapecoense, estava caindo, e eu não poderia fazer nada para evitar o pior. Ao meu redor, uns perguntavam o que estava acontecendo, outros gritavam ou, assim como eu, rezavam — orei muito para que fosse apenas um susto. No momento do impacto, meu cérebro deve ter desligado em uma tentativa de se proteger. Tenho apenas alguns flashes na memória. Lembro de escutar vozes e de me manter acordado. Então, ouvi alguém anunciar: “Polícia Nacional”. Respondi que estava ali, vivo. Foi assim que o sargento colombiano Nelson me encontrou e resgatou. Fui o primeiro encontrado com vida. Sentia muitas dores da cintura para baixo, mas consegui trocar algumas palavras com ele, dizer quem eu era e pedir para que não me deixasse morrer.

Depois do resgate, ao acordar do coma, me deparei com algumas tristes certezas: eu tinha catorze fraturas pelo corpo, havia perdido amigos, uma das pernas e a minha carreira no futebol. A dor e o desespero tomaram conta de mim, era difícil compreender a dimensão de tudo aquilo. Ao mesmo tempo que lidava com o luto, tive também que lutar pela minha vida. Desde então, foram dez anos de um longo processo de recuperação. Ao me reerguer, busquei novos propósitos. Há seis anos, estou na estrada com a palestra Tocando em Frente, na qual conto minha trajetória e falo sobre os caminhos que encontrei para me reinventar. Recentemente, lancei o livro A Vida Depois da Queda, em parceria com o jornalista Marco Aurélio Souza e publicado pela Editora Gente, para compartilhar meu aprendizado.

Fui submetido a diversas cirurgias. Precisei amputar parte da perna direita, enfrentei uma infecção generalizada, passei por intervenções no tornozelo esquerdo — do qual me restaram 20% dos movimentos — e tive de tratar uma lesão na coluna. Foram 56 dias entre hospitais até a alta. A etapa seguinte foi a adaptação à prótese e o reaprender a caminhar. Primeiro, alguns passos com o andador. Com muita fisioterapia, passei para as muletas, até conseguir caminhar sozinho. Apesar das dificuldades, nunca pensei que não conseguiria me recuperar. Não era justo desistir, com tantas vidas perdidas por causa de um crime — não vejo como acidente ou desastre o que aconteceu: a queda foi causada pelo esgotamento de combustível, o que poderia ter sido evitado se não fosse a ganância humana.

Eu tive a oportunidade de reconstruir minha história, enquanto tantas famílias dariam tudo para ter seus entes queridos de volta. Com o tempo, aprendi a conviver com meu novo corpo e a respeitar seus limites. Se engordo muito, preciso trocar o encaixe da prótese, que começa a machucar. Se emagreço demais, o equipamento fica frouxo. Sinto desconfortos na cervical e, quando passo muito tempo em pé, meu tornozelo incha. As dores fazem parte de mim e devem seguir comigo para sempre, mas a vida me deu outra chance e posso escrever um novo capítulo.

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No processo, resgatei a paixão antiga pela música. Antes de me dedicar ao futebol, cantava em festivais na minha região. Hoje, divido esse amor com o público e canto três canções durante as apresentações das palestras. Pude realizar o sonho de ser jogador e, agora, vivo um segundo sonho. Quero que a minha história ajude outras pessoas a entenderem que a vida é feita de altos e baixos. Há os momentos bons e os difíceis, mas nenhum dura para sempre. Os tombos fazem parte do caminho — e recomeçar é possível.

Jakson Follmann em depoimento a Ana Rita Fernandes

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Publicado em VEJA de 27 de novembro de 2026, edição nº 3023