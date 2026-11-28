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Com gol de Ramón Sosa, o Palmeiras venceu o Estudiantes por 1 a 0 em Montevidéu e conquistou sua quarta Copa Libertadores. O título histórico garantiu a hegemonia ao futebol brasileiro, superando a Argentina em taças continentais e selando uma revanche esperada há 58 anos. Confira os detalhes.

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O Palmeiras derrotou neste sábado o Estudiantes de La Plata (Argentina) pelo placar de 1 a 0 no Estádio Centenário, em Montevidéo, capital do Uruguai, e se tornou campeão pela quarta vez da Copa Conmebol Libertadores. O autor do gol foi o atacante Ramón Sosa, logo no início do segundo tempo do jogo.

Esse novo título conquistado pela equipe do treinador português Abel Ferreira fez com que o Brasil superasse a Argentina e assumisse, de forma isolada, o posto de país com o maior número conquistas da Conmebol Libertadores, com 26 títulos. Os argentinos possuem 25.

A última vez que um time brasileiro não venceu a Libertadores foi em 2018, ano marcado por uma final argentina entre River Plate e Boca Juniors. Na ocasião, quem venceu o jogo e conquistou a taça foi o River. Depois disso, só deu Brasil: foram três títulos do Flamengo (2019, 2022 e 2025, três do Palmeiras (2020, 2021 e 2026) e um do Fluminense (2023).

O caminho dos palmeirenses na competição não foi simples. O clube alviverde terminou a fase de grupos na segunda colocação, com 11 pontos, e construiu uma campanha de seis vitórias, três empates e três derrotas.

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Nas oitavas de final, eliminou o Cerro Portenõ por 2 a 1 no placar agregado. Nas quartas, superou a LDU nos pênaltis, após vencer por 1 a 0 em São Paulo e perder por 3 a 2 em Quito. Na seminal, passou pelo Fluminense também nas penalidades, com destaque para a atuação do goleiro Carlos Miguel.

Com a vitória deste sábado, o Palmeiras soma quatro vitórias contra o Estudiantes nas seis vezes em que se enfrentaram na história. Pela Libertadores, foram quatro contando com a partida deste sábado. A decisão deste sábado foi considerada uma revanche pelos palmeirenses. Afinal de contas, em 1968, o clube alviverde foi derrotado pelos argentinos no mesmo estádio onde se sagraram campeões em 2026. Naquela ocasião, o Estudiantes venceu por 2 a 1 em La Plata, perdeu por 3 a 1 no Pacaembu e conquistou a taça no Estádio Centenário, em Montevidéu. Agora, 58 anos depois, as equipes voltaram ao mesmo palco para disputar o título mais importante do futebol sul-americano.