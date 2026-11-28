Jogos de hoje, sábado, 28 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários
Palmeiras e Estudiantes jogam pela final da Libertadores; Botafogo x Bahia movimenta o Brasileirão à noite
O sábado, 28 de novembro, será marcado por uma das partidas mais importantes da temporada sul-americana: a final da Copa Libertadores. A programação também reúne confrontos das principais ligas europeias, com clubes tradicionais em busca de pontos importantes. No Brasil, a reta final do Campeonato Brasileiro divide as atenções com os playoffs de acesso da Série B e as disputas do futebol feminino de base.
A programação internacional começa às 9h15, com Al Hazem x Al Nassr, pelo Campeonato Saudita. O clube de Cristiano Ronaldo busca somar pontos importantes fora de casa. Pouco depois, às 9h30, Preston North End x Norwich City movimenta a segunda divisão inglesa, enquanto Real Betis x Rayo Vallecano, às 10h, abre os jogos da LaLiga.
Na Alemanha, Hamburgo x Bayern de Munique acontece às 11h30, pela Bundesliga. No mesmo horário, Colônia x Elversberg, Mainz x Union Berlin e Paderborn x Schalke 04 também entram em campo pelo Campeonato Alemão.
Na Inglaterra, Manchester United x Brentford é um dos principais destaques da Premier League, às 12h, em Old Trafford. A rodada também terá Leeds United x Coventry City, no mesmo horário, e Ipswich Town x Aston Villa, às 14h30. Na Espanha, Málaga x Athletic Bilbao e Elche x Atlético de Madrid antecedem o confronto entre Real Madrid x Alavés, marcado para as 17h, no Santiago Bernabéu.
Na Itália, Frosinone x Parma abre a programação da Serie A às 11h, seguido por Torino x Lazio, às 14h, e Inter de Milão x Genoa, às 16h45. O futebol francês também terá uma tarde movimentada, com destaque para PSG x Lorient, além de compromissos de Lille, Nice e Strasbourg.
O principal confronto do sábado acontece às 17h, com Palmeiras x Estudiantes, pela final da Copa Libertadores, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. O clube paulista busca seu quarto título da competição, enquanto a equipe argentina tenta conquistar sua quinta taça. A decisão também reedita a final de 1968, vencida pelo Estudiantes. Desta vez, o campeão será conhecido em partida única, com prorrogação e pênaltis em caso de empate.
No futebol brasileiro, Fortaleza x Criciúma acontece às 20h, na Arena Castelão, pelo jogo de volta dos playoffs de acesso da Série B. O confronto vale uma vaga na primeira divisão de 2027. Na ida, o Criciúma venceu por 1 a 0.
A programação nacional termina às 21h, com Botafogo x Bahia, no Estádio Nilton Santos, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Confira a agenda dos principais jogos deste sábado, 28 de novembro de 2026, com horários de Brasília e canais:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Campeonato Saudita
- 09h15 – Al Hazem x Al Nassr – Canal GOAT, Xsports e BandSports
- 11h20 – Al Ettifaq x Al Hilal – Canal GOAT e SporTV
- 14h30 – Al Ahli x Al Taawoun – Band e Canal GOAT
Campeonato Inglês – Championship
- 09h30 – Preston North End x Norwich City – ESPN e Disney+
- 12h00 – West Bromwich x Bristol City – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Espanhol – LaLiga
- 10h00 – Real Betis x Rayo Vallecano – SportyNet (TV e YouTube)
- 12h15 – Málaga x Athletic Bilbao – CazéTV
- 14h30 – Elche x Atlético de Madrid – CazéTV
- 17h00 – Real Madrid x Alavés – CazéTV
Campeonato Italiano – Serie A
- 11h00 – Frosinone x Parma – ESPN 2 e Disney+
- 14h00 – Torino x Lazio – ESPN 2 e Disney+
- 16h45 – Inter de Milão x Genoa – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Alemão – Bundesliga
- 11h30 – Hamburgo x Bayern de Munique – SportyNet (TV e YouTube) e OneFootball
- 11h30 – Colônia x Elversberg – Canal GOAT e OneFootball
- 11h30 – Mainz x Union Berlin – OneFootball
- 11h30 – Paderborn x Schalke 04 – OneFootball
- 14h30 – Stuttgart x Eintracht Frankfurt – Xsports, SportyNet (YouTube) e OneFootball
Premier League
- 12h00 – Manchester United x Brentford – CazéTV e Disney+
- 12h00 – Leeds United x Coventry City – ESPN e Disney+
- 14h30 – Ipswich Town x Aston Villa – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Francês – Ligue 1
- 13h15 – Angers x Lens – CazéTV
- 16h45 – PSG x Lorient – CazéTV e Xsports
- 16h45 – Le Havre x Strasbourg – CazéTV
- 16h45 – Le Mans x Lille – CazéTV
- 16h45 – Nice x Troyes – CazéTV
Amistoso Internacional Feminino
- 14h00 – Espanha x Chile – ESPN 3 e Disney+
Campeonato Holandês – Eredivisie
- 14h45 – PSV Eindhoven x Go Ahead Eagles – Disney+
Copa Libertadores – Final
- 17h00 – Palmeiras x Estudiantes – Globo, ge tv, ESPN, Disney+ e Paramount+
Campeonato Português – Liga Portugal
- 17h30 – Vitória de Guimarães x Estrela Amadora – Disney+
CAMPEONATOS NACIONAIS
Campeonato Brasileiro – Série B – Playoffs de acesso (jogo de volta)
- 20h00 – Fortaleza x Criciúma – RedeTV!, SportyNet (TV e YouTube), ESPN e Disney+
Campeonato Brasileiro – Série A
- 21h00 – Botafogo x Bahia – Premiere