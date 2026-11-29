Jogos de hoje, domingo, 29 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários
Corinthians x Grêmio é o destaque do dia; outras cinco partidas fecham a 37ª rodada do Brasileirão
O domingo, 29 de novembro de 2026, terá uma programação intensa no futebol brasileiro e internacional, com confrontos importantes na reta final dos campeonatos nacionais.
A programação começa ainda de madrugada, à 1h55, com Brasil x Japão, em amistoso internacional feminino. O confronto representa mais uma oportunidade para a seleção brasileira testar alternativas e avaliar seu desempenho diante de uma das principais forças do futebol asiático.
Na Europa, Everton x Liverpool abre os grandes confrontos da Premier League às 9h, em mais uma edição do clássico de Merseyside. A rodada inglesa segue às 11h05, com quatro partidas simultâneas, incluindo Sunderland x Tottenham e Brighton x Newcastle. O principal duelo acontece às 13h30, com Arsenal x Manchester City, confronto direto entre dois dos principais candidatos ao título.
Na Espanha, Deportivo La Coruña x Barcelona é um dos destaques, às 12h15. A programação espanhola também terá Valencia x Osasuna, Celta de Vigo x Villarreal e Real Sociedad x Sevilla.
O futebol alemão terá um confronto de peso às 15h30, com Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen. Antes, Freiburg x RB Leipzig e Hoffenheim x Augsburg movimentam a Bundesliga. Na Itália, Como x Juventus, às 16h45, encerra a rodada, enquanto Roma x Monza e Sassuolo x Napoli também estão entre as atrações.
Na França, Lyon x Monaco, às 16h45, é o principal destaque da Ligue 1. O futebol holandês também terá um clássico importante, com Feyenoord x Ajax, às 10h30. Em Portugal, Porto x Sporting, às 17h30, coloca frente a frente dois dos clubes mais tradicionais do país, em um confronto de grande importância para a disputa pelas primeiras posições.
No futebol brasileiro, a 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro terá seis partidas neste domingo. Às 16h, Coritiba x Flamengo movimenta o Couto Pereira, em Curitiba. No mesmo horário, Vitória e Santos se enfrentam no Barradão, em Salvador.
Às 18h30, Corinthians x Grêmio é o principal confronto do dia, na Neo Química Arena, em São Paulo. Também nesse horário, Internacional x Red Bull Bragantino e Mirassol x Athletico-PR movimentam a briga contra o rebaixamento.
O último confronto do Brasileirão acontece às 19h30, com Atlético-MG x Vasco, na Arena MRV, em Belo Horizonte.
Na Argentina, Boca Juniors x Gimnasia La Plata, às 20h, completa a programação dos principais jogos do domingo.
Confira a agenda dos principais jogos deste domingo, 29 de novembro de 2026, com horários de Brasília e canais:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Amistoso Internacional Feminino
- 01h55 – Brasil x Japão – Globo, ge tv e SporTV
Campeonato Italiano – Serie A
- 08h30 – Udinese x Fiorentina – Disney+
- 11h00 – Sassuolo x Napoli – SportyNet (TV e YouTube)
- 14h00 – Roma x Monza – SportyNet (TV e YouTube)
- 16h45 – Como x Juventus – ESPN 3 e Disney+
Premier League
- 09h00 – Everton x Liverpool – ESPN e Disney+
- 11h05 – Brighton x Newcastle – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 11h05 – Crystal Palace x Hull City – Disney+
- 11h05 – Fulham x Bournemouth – ESPN 4 e Disney+
- 11h05 – Sunderland x Tottenham – ESPN e Disney+
- 13h30 – Arsenal x Manchester City – ESPN e Disney+
Campeonato Espanhol – LaLiga
- 10h00 – Valencia x Osasuna – CazéTV
- 12h15 – Deportivo La Coruña x Barcelona – CazéTV
- 14h30 – Celta de Vigo x Villarreal – CazéTV
- 17h00 – Real Sociedad x Sevilla – SportyNet (TV e YouTube)
Campeonato Holandês – Eredivisie
- 10h30 – Feyenoord x Ajax – ESPN 2 e Disney+
Campeonato Francês – Ligue 1
- 11h00 – Auxerre x Olympique de Marseille – CNN Esportes (YouTube)
- 13h15 – Toulouse x Rennes – CazéTV
- 16h45 – Lyon x Monaco – CazéTV e Xsports
Campeonato Alemão – Bundesliga
- 11h30 – Freiburg x RB Leipzig – Canal GOAT, Xsports, SporTV e OneFootball
- 13h30 – Hoffenheim x Augsburg – Canal GOAT, Jovem Pan Esportes (YouTube) e OneFootball
- 15h30 – Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen – SporTV, CazéTV e OneFootball
Campeonato Português – Liga Portugal
- 17h30 – Porto x Sporting – Disney+
Campeonato Argentino
- 20h00 – Boca Juniors x Gimnasia La Plata – ESPN e Disney+
CAMPEONATOS NACIONAIS
Campeonato Brasileiro – Série A
- 16h00 – Coritiba x Flamengo – Globo e Premiere
- 16h00 – Vitória x Santos – Globo, ge tv e Premiere
- 18h30 – Corinthians x Grêmio – Amazon Prime Video
- 18h30 – Internacional x Red Bull Bragantino – SporTV e Premiere
- 18h30 – Mirassol x Athletico-PR – Premiere
- 19h30 – Atlético-MG x Vasco – SporTV e Premiere