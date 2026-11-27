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Em entrevista a VEJA, Alberto Longo, cofundador da Fórmula E, revela que São Paulo é prioridade absoluta e negocia a renovação de contrato a longo prazo da corrida no Sambódromo do Anhembi, enquanto a categoria prepara a estreia de novos carros e apoia pilotos brasileiros.

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A Fórmula E busca renovar o contrato com a cidade de São Paulo. Em entrevista a VEJA, o cofundador e diretor de competições da categoria, Alberto Longo, afirmou que o Brasil e a capital paulista são “prioridade absoluta” da modalidade. Enquanto um novo acordo é negociado com as autoridades locais, o último E-prix do atual contrato tem data e local marcados: dia 13 de março de 2027, em circuito montado no Sambódromo do Anhembi. Os ingressos já estão à venda.

“Temos uma relação maravilhosa com a prefeitura [de São Paulo]”, disse Longo. “Continuamos falando com eles de forma permanente através do nosso promotor local e sei que há muito interesse da parte deles para renovar esse contrato a longo prazo. ”

<span< span=””> style=”font-weight: 400;”>“O Brasil como país e São Paulo como cidade são uma prioridade absoluta para a Fórmula E. Espero voltar muito em breve para dar a grande notícia de que renovamos, e espero que seja por um prazo muito longo”, completou o diretor. </span<>

O país tem tradição na categoria de automobilismo elétrico. Nelson Piquet Jr. venceu a primeira edição, realizada entre 2014 e 2015, e Lucas Di Grassi, em 2016/17. Na 13ª temporada, em 2027, dois pilotos representarão o Brasil no grid: Felipe Drugovich em seu segundo ano na Fórmula E e o estreante Enzo Fittipaldi.

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“O ano passado foi absolutamente espetacular para o Felipe, considerando que era um estreante na categoria. Ele fez 71 pontos, fez pole position e esteve se aproximando muito de posições de pódio durante todo o ano, o que é um sucesso absoluto para qualquer piloto que venha para a Fórmula E”, disse Longo sobre o ex-piloto reserva da Aston Martin na Fórmula 1.

Para o novato Fittipaldi, o diretor aconselhou: “Disse que não é preciso ter pressa, que a pressão é muito ruim nesse sentido. Eu sei que ele é uma fera, é um talento maravilhoso, mas o que peço é paciência porque o que eu quero de verdade é que o Enzo acabe sendo campeão do mundo na Fórmula E. ”

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Evolução da categoria

A 13ª temporada também será um ponto-chave na história da Fórmula E com a estreia da nova geração dos carros Gen4. Os modelos elétricos registraram tempos sete a oito segundos mais rápidos do que seu antecessor, o Gen3 Evo, indo de 0 a 100 km/h em 1,8 segundo.

“O Gen4 para todo mundo em geral é só o carro; para mim, como cofundador da categoria, é muito mais do que isso”, diz Longo.

“Estamos falando de um campeonato mundial que chega à sua maturidade. Estamos falando de um campeonato mundial que, nessa maturidade, decidiu mudar a imagem da empresa, o logotipo da empresa, com um logo muito mais maduro que eu acho que, no fim das contas, reflete essa experiência. Embora ainda sejamos muito jovens, 12 ou 13 anos, mas sem dúvida já vai refletindo essa experiência e essa chegada à idade, não sei se adulta ou adolescente ainda, mas definitivamente reflete uma mudança”, reflete o diretor.

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Sustentabilidade

Um dos pilares da Fórmula E sempre foi a sustentabilidade, não como acessório, mas como razão desde que o projeto foi idealizado por Alberto Longo e Alejandro Agag em 2011.

A Fórmula E é a primeira e única modalidade esportiva a conquistar a certificação B-Corp, de reconhecimento pelo desempenho socioambiental e de governança de organizações.

Nesta quinta, 26, a categoria anunciou que, pelo quinto ano consecutivo, liderou a classificação do Global Sustainability Benchmark in Sport (GSBS), consolidando-se como o esporte mais sustentável do mundo.

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“Tudo isso mostra que seguimos trabalhando ano a ano naquilo com o que nascemos, para seguir quebrando essas barreiras e batendo recordes que nenhum outro esporte no mundo tem. O DNA da Fórmula E seguirá esse caminho para sempre”, concluiu Longo.