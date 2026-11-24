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A Fórmula E abriu a venda de ingressos para o E-Prix de São Paulo de 2027, no Anhembi. Com a estreia dos carros GEN4 e presença de Felipe Drugovich e Enzo Fittipaldi, a etapa promete agitar a capital paulista. Veja os preços e as novidades da maior temporada da história.

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A organização do Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E abriu a venda de ingressos para o E-Prix de São Paulo de 2027, agendado para o dia 13 de março de 2027, no Circuito do Sambódromo do Anhembi. Válida como a quarta rodada do campeonato, a prova encerrará a fase de corridas no continente americano e marcará a estreia dos carros da geração GEN4 em território nacional.

Os bilhetes estão sendo comercializados por meio da plataforma Fever. A organização disponibilizou valores a partir de 138,69 reais em uma modalidade promocional que contempla dois ingressos pelo valor de um, válida até 30 de novembro.

Participação brasileira

O grid da etapa em São Paulo contará com a presença de dois pilotos brasileiros. Felipe Drugovich competirá pela segunda vez na capital paulista defendendo a equipe Andretti. Ao seu lado no grid estará o estreante Enzo Fittipaldi, confirmado pela equipe Lola para ocupar a vaga de Lucas di Grassi, que encerrou sua trajetória na categoria recentemente, após doze temporadas e um título mundial.

A respeito da adaptação aos novos carros, Drugovich pontuou o impacto técnico da mudança ao afirmar que “o salto de desempenho é enorme, e ter os torcedores bem ali me apoiando torna tudo ainda mais significativo”.

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Especificações técnicas do GEN4

Os veículos da geração GEN4 contam com sistema de tração ativa nas quatro rodas, diferencial ativo, aerodinâmica configurável e frenagem regenerativa. O trem de força elétrico desenvolve 600 kW de potência (mais de 815 cv), permitindo aceleração de 0 a 100 km/h em 1,8 segundo e de 0 a 200 km/h em 4,4 segundos.

Calendário da temporada 2027

A temporada 2027 terá 21 corridas, o maior volume já registrado na história da Fórmula E. O segmento inicial nas Américas terá início na Cidade do México (16 de janeiro), seguido por etapas em Austin (6 de fevereiro) e Miami (20 de fevereiro), culminando na corrida em São Paulo. O calendário traz novos circuitos — como Austin (EUA), Zandvoort (Holanda) e Brands Hatch (Reino Unido) — e será encerrado em Tóquio, nos dias 24 e 25 de julho.