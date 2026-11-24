Fórmula E abre venda de ingressos para o E-Prix de São Paulo de 2027 no Anhembi
Válida como a quarta rodada do campeonato, a prova encerrará a fase de corridas no continente americano
A organização do Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E abriu a venda de ingressos para o E-Prix de São Paulo de 2027, agendado para o dia 13 de março de 2027, no Circuito do Sambódromo do Anhembi. Válida como a quarta rodada do campeonato, a prova encerrará a fase de corridas no continente americano e marcará a estreia dos carros da geração GEN4 em território nacional.
Os bilhetes estão sendo comercializados por meio da plataforma Fever. A organização disponibilizou valores a partir de 138,69 reais em uma modalidade promocional que contempla dois ingressos pelo valor de um, válida até 30 de novembro.
Participação brasileira
O grid da etapa em São Paulo contará com a presença de dois pilotos brasileiros. Felipe Drugovich competirá pela segunda vez na capital paulista defendendo a equipe Andretti. Ao seu lado no grid estará o estreante Enzo Fittipaldi, confirmado pela equipe Lola para ocupar a vaga de Lucas di Grassi, que encerrou sua trajetória na categoria recentemente, após doze temporadas e um título mundial.
A respeito da adaptação aos novos carros, Drugovich pontuou o impacto técnico da mudança ao afirmar que “o salto de desempenho é enorme, e ter os torcedores bem ali me apoiando torna tudo ainda mais significativo”.
Especificações técnicas do GEN4
Os veículos da geração GEN4 contam com sistema de tração ativa nas quatro rodas, diferencial ativo, aerodinâmica configurável e frenagem regenerativa. O trem de força elétrico desenvolve 600 kW de potência (mais de 815 cv), permitindo aceleração de 0 a 100 km/h em 1,8 segundo e de 0 a 200 km/h em 4,4 segundos.
Calendário da temporada 2027
A temporada 2027 terá 21 corridas, o maior volume já registrado na história da Fórmula E. O segmento inicial nas Américas terá início na Cidade do México (16 de janeiro), seguido por etapas em Austin (6 de fevereiro) e Miami (20 de fevereiro), culminando na corrida em São Paulo. O calendário traz novos circuitos — como Austin (EUA), Zandvoort (Holanda) e Brands Hatch (Reino Unido) — e será encerrado em Tóquio, nos dias 24 e 25 de julho.