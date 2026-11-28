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Fortaleza e Criciúma decidem na Arena Castelão o retorno à Série A. Com vantagem do empate para os catarinenses após o 1 a 0 na ida, o Leão precisa de uma vitória simples diante de mais de 40 mil torcedores para subir. Veja onde assistir, desfalques e as prováveis escalações.

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O Fortaleza recebe o Criciúma neste sábado, 28, às 20h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pelo jogo de volta dos playoffs de acesso da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026. Após a vitória dos catarinenses por 1 a 0 no primeiro confronto, as equipes entram em campo para decidir quem disputará a Série A em 2027.

Quarto colocado da fase classificatória, com 65 pontos conquistados em 38 partidas, o Fortaleza busca o retorno à primeira divisão do futebol brasileiro depois de ter caído em 2025. Comandada por Juan Pablo Vojvoda, que reassumiu a equipe na reta final da temporada, a equipe cearense chega pressionada após a derrota por 1 a 0 no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. Apesar do resultado negativo, o Leão do Pici mantém uma vantagem importante: qualquer vitória garante o acesso, já que terminou a primeira fase à frente do Criciúma e tem a melhor campanha como critério de desempate. O Tricolor poderá contar com Luiz Fernando e Vitinho, recuperados de problemas físicos. Para a decisão, o clube espera casa cheia, com mais de 40 mil torcedores já confirmados na Arena Castelão.

Já o Criciúma entra em campo após terminar a fase classificatória na quinta colocação, com 62 pontos, e precisa apenas de um empate para garantir seu retorno à Série A. Sob o comando de Umberto Louzer, a equipe catarinense construiu uma vantagem importante ao vencer o primeiro confronto por 1 a 0, com um golaço de Marcelo Hermes, após cobrança de escanteio de Rómulo Otero. O Tigre dominou boa parte da partida e criou as principais oportunidades ofensivas, enquanto o Fortaleza não conseguiu acertar uma finalização no alvo. O confronto representa a oportunidade de recolocar o clube na elite nacional após o rebaixamento de 2024.

Fortaleza e Criciúma já se enfrentaram 16 vezes na história, com oito vitórias cearenses, seis triunfos catarinenses e dois empates.

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Onde assistir a Fortaleza x Criciúma ao vivo?

A partida entre Fortaleza e Criciúma terá transmissão ao vivo da RedeTV!, da ESPN, do Disney+ e da SportyNet, no YouTube. O confronto acontece neste sábado, 28, às 20h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pelo jogo de volta dos playoffs de acesso da Série B.

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Prováveis escalações:

Fortaleza: João Ricardo; Mailton, Lucas Gazal, Tomás Cardona e Kaio Henrique; Lucas Sasha, Ronald e Rodriguinho; Pedro Henrique, Paulo Baya e Martín Miritello. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Criciúma: Airton; Willean Lepo, César Martins, Luciano Castán e Marcelo Hermes; Eduardo, Gui Lobo e Fellipe Mateus; Rómulo Otero, Waguininho e Yuri Tanque. Técnico: Umberto Louzer.

Equipe de arbitragem:

Árbitro: Raphael Claus (SP);

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Alex Ang Ribeiro (SP);

Quarto árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ);

VAR: Daniel Nobre Bins (RS);

AVAR: Flávio Rodrigues de Souza (SP).