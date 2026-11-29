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Ameaçado pelo fantasma da Série B, o Internacional pode ter o rebaixamento decretado neste domingo contra o Bragantino. Uma vitória adia a decisão, mas um tropeço no Beira-Rio, combinado a outros resultados, pode selar a queda. Veja as contas e cenários que definem a sobrevivência colorada.

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Dez anos depois de sofrer o primeiro rebaixamento de sua história, o Internacional volta a encarar o fantasma da Série B do Campeonato Brasileiro. O clube gaúcho pode ter sua queda decretada neste domingo, 29, quando recebe o Red Bull Bragantino, às 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 37ª e penúltima rodada da competição. Uma vitória garante a sobrevivência do Colorado até a última rodada, mas um tropeço, combinado a outros resultados, pode selar o destino da equipe.

A situação do Internacional piorou após a goleada por 5 a 2 sofrida diante do Vitória, em Porto Alegre, na última segunda-feira, 23. Com 38 pontos, o clube ocupa a 18ª colocação, três pontos atrás de Corinthians, Grêmio e Mirassol, seus principais concorrentes na luta pela permanência na elite do futebol nacional. Os três adversários também levam vantagem no número de vitórias, primeiro critério de desempate do campeonato.

Além de precisar fazer sua parte diante da torcida, o Internacional terá de acompanhar dois confrontos disputados simultaneamente: Corinthians e Grêmio, na Neo Química Arena, e Mirassol e Athletico-PR, no estádio José Maria de Campos Maia. A combinação dos resultados dessas partidas pode transformar a despedida do Colorado do Beira-Rio nesta edição do Brasileirão em um dos capítulos mais amargos da história do clube.

Em quais cenários o Internacional pode ser rebaixado hoje?

Se perder para o Red Bull Bragantino:

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Vitória do Corinthians sobre o Grêmio, independentemente do resultado do Mirassol;

Empate entre Corinthians e Grêmio, independentemente do resultado do Mirassol;

Vitória do Grêmio sobre o Corinthians, combinada a um empate ou uma vitória do Mirassol diante do Athletico-PR.

Se empatar com o Red Bull Bragantino:

Vitória do Mirassol sobre o Athletico-PR, combinada a uma vitória de Corinthians ou Grêmio no confronto direto.

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Se vencer o Red Bull Bragantino:

O Internacional não poderá ser rebaixado nesta rodada, independentemente dos demais resultados.

Em caso de derrota, o Colorado poderá alcançar, no máximo, 41 pontos na classificação final. Um dos fatores que complicam a situação do clube é que Grêmio e Mirassol se enfrentam na última rodada, o que garante que pelo menos um deles ainda some pontos. Se empatar neste domingo, o Internacional poderá chegar a 42 pontos.

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Como está a classificação na luta contra o rebaixamento

Continua após a publicidade 15º – Corinthians: 41 pontos, 10 vitórias e saldo de -2;

41 pontos, 10 vitórias e saldo de -2; 16º – Grêmio: 41 pontos, 10 vitórias e saldo de -7;

41 pontos, 10 vitórias e saldo de -7; 17º – Mirassol: 41 pontos, 10 vitórias e saldo de -10;

41 pontos, 10 vitórias e saldo de -10; 18º – Internacional: 38 pontos, 9 vitórias e saldo de -8;

38 pontos, 9 vitórias e saldo de -8; 19º – Remo: 32 pontos, 7 vitórias e saldo de -22 (rebaixado);

32 pontos, 7 vitórias e saldo de -22 (rebaixado); 20º – Chapecoense: 24 pontos, 5 vitórias e saldo de -37 (rebaixada). Jogos decisivos na luta contra o rebaixamento neste domingo, 29 18h30 – Internacional x Red Bull Bragantino – Beira-Rio

18h30 – Corinthians x Grêmio – Neo Química Arena

18h30 – Mirassol x Athletico-PR – Maião