Um evento que, por anos, parecia improvável, se concretizou na última quarta-feira, 25. O atacante Neymar, do Santos, selou a paz com o apresentador Craque Neto com um abraço emocionado no Instituto Neymar Jr., em Praia Grande, no litoral de São Paulo. A situação encerrou uma histórica rixa entre dois dos nomes mais polêmicos do futebol brasileiro, que já trocaram farpas a ponto de irem parar em disputas judiciais.

O desgaste público teve início em 2016, durante a campanha da Seleção Brasileira masculina nas Olímpiadas do Rio. Depois de um início ruim de torneio, Neto fez duras críticas ao elenco, chegando a publicar um vídeo fazendo embaixadinhas e afirmando ser “dureza” ver os jogadores campo. No entanto, a equipe acabou conquistando a inédita medalha de Ouro, e os jogadores fizeram questão de responder com diversos emojis de medalha de ouro na postagem do apresentador, um episódio que ficou conhecido como “medalhaço”.

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Embora as críticas nesse primeiro momento fossem direcionadas ao elenco como um todo, os problemas específicos com Neymar se acentuariam nos próximos anos. No final de 2020, por exemplo, Neto condenou abertamente a realização de uma festa de final de ano pelo camisa 10, apontando o absurdo de o evento ocorrer em meio à pandemia de COVID-19. A reação do atacante aos comentários foi de deboche: um emoji de risada em uma publicação que trazia as declarações do apresentador, o que ampliou ainda mais a irritação de Neto.

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“Ele não está nem aí para as outras vidas, para tudo o que acontece”, disparou Neto na abertura de seu programa, Os Donos da Bola, na Band. “Você ri. Continua no seu barco, no seu helicóptero, no seu jatinho. Leva as musas, levas as moças, os amigos, os parças. Eu não tenho parça, tenho amigo. Poucos, pouquíssimos. Não enchem essa mão, mas eles morrem por mim”, completou.

Saco de pipoca

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Uma nova discussão aconteceria em 2023, quando Neymar foi atingido por um saco de pipoca jogado por um torcedor após uma derrota da Seleção. Sempre polêmico, Neto afirmou que os torcedores tinham que “mijar, fazer cocô e jogar na cabeça” dos jogadores. Dessa vez, Neymar resolveu reagir publicamente. “Esse cara é um babaca, fanfarrão”, afirmou, nas redes sociais. O jogador chegou a entrar na Justiça alegando que o apresentador cometeu injúria, mas o processo terminou arquivado.

O clima ruim aumentou depois do retorno de Neymar ao futebol brasileiro. Mais de uma vez, Neto criticou o comportamento do jogador dentro e fora de campo. “Você não é o craque? Por que não resolveu o jogo? Não é você que chega com samba, com caixa de som? Menos, né? Que jogadorzinho você virou”, disparou o apresentador contra o jogador depois de uma vexatória derrota de 5×0 contra o Vasco.

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Previsão de fracasso

Por vezes, Neymar achava por bem reagir. “Chato pra caralh*. Vai se f*der esse otário”, reagiu o jogador em uma publicação que compilava trechos de críticas do Neto. No entanto, isso acabava dando mais munição para o apresentador. “Fiquei muito feliz com o que ele falou. Isso é infantilidade. Otário é quem acha que ele vai dar a Copa do Mundo para o Brasil”, retrucou Neto, em uma previsão do fracasso de Neymar no mundial de 2026, que acabou se consolidando.

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Ainda assim, um gesto de paz foi feito por Neymar, que convidou o apresentador para ir conhecer o trabalho social de seu Instituto Neymar Jr. em Praia Grande. Neto aceitou e o encontro acabou resultando em uma rara reconciliação. “A crítica no jogo faz parte. Só que tu pegava nos pontinhos que machucava muito”, afirmou Neymar, explicando qual era a raiz do seu incômodo com o apresentador.

Gesto de paz (será?)

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Os dois se abraçaram e fizeram as pazes, em uma reconciliação que também ficou marcada pela emoção de Júlio, filho caçula de Neto, que chorou ao conhecer Neymar. “Ele abraçou meu filho de um jeito humanista. Carinhoso, carinhoso. Amoroso. Dedicado com a criança”, disse Neto posteriormente, afirmando que ficou muito tocado pelo gesto.

“Já tô com 60 anos, mas o que esse moleque mostrou que ele é 1 milhão de vezes melhor que eu? 1 milhão de vezes melhor que eu. E eu sei disso. Porque eu sei quem eu sou. Eu não sabia quem ele era”, disse o apresentador, afirmando ter errado com o atacante. Porém, Neto fez questão de frisar que isso não significa que ele estava equivocado em tudo. “Todas as críticas que eu fiz em relação ao futebol, eu não retiro. O que você fez, o que as pessoas falam, eu não retiro. Mas também eu ultrapassei do limite”, completou.