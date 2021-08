Vanderlei Luxemburgo é o novo técnico do Cruzeiro

O “Pofexô” está de volta. Vanderlei Luxemburgo acertou os últimos detalhes com o Cruzeiro e foi confirmado como o novo técnico no início da tarde desta terça-feira, 3. O clube não confirmou o tempo de duração do contrato e se ele trará profissionais para a comissão técnica.

Aos 69 anos, Luxemburgo vai dar início a sua terceira passagem na Raposa. Ele já dirigiu o Cruzeiro entre 2002 e 2004 e em 2015. O técnico tem 126 jogos pelo clube, com 74 vitórias, 25 empates e 27 derrotas.

A primeira aventura em Minas Gerais foi a mais vitoriosa. Luxa venceu a tríplice coroa com o time mineiro em 2003, com os títulos do Campeonato Mineiro, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro.

O treinador volta na pior fase da história do Cruzeiro. A equipe foi rebaixada em 2019, não conseguiu subir para a Série A em 2020 e amarga a 18ª colocação na atual edição da Série B, dentro da zona de rebaixamento.

Vanderlei Luxemburgo será apresentado na próxima quinta-feira, 5.

