Cruzeiro x Palmeiras no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 18, pela 35ª rodada do campeonato
O Cruzeiro recebe o Palmeiras nesta quarta-feira, 18, às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
Terceiro colocado da competição, com 60 pontos conquistados em 34 partidas, o Cruzeiro busca consolidar sua posição no G4 e garantir uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2027. Comandada por Artur Jorge, a equipe mineira chega embalada por quatro vitórias consecutivas, sendo a mais recente por 3 a 2 sobre o Bahia. A Raposa contará com os retornos de William, Lucas Villalba e Matheus Pereira, que cumpriram suspensão na última rodada. Já classificado para a próxima edição da Libertadores, o Cruzeiro tenta ampliar sua sequência positiva diante de sua torcida.
Já o Palmeiras entra em campo na vice-liderança do Brasileirão, com 73 pontos, três atrás do Flamengo, líder da competição. Sob o comando de Abel Ferreira, o Verdão busca uma vitória para continuar na disputa pelo título nacional e chegar fortalecido ao confronto direto contra os cariocas, marcado para sábado, 21. A equipe chega embalada pela goleada por 6 a 1 sobre o Remo, mas terá desfalques importantes, como Murilo e Piquerez, lesionados, além de Gustavo Gómez e Mauricio, que não estarão disponíveis após compromissos com suas seleções.
No primeiro turno, as equipes empataram por 1 a 1, na Arena Barueri, com gols de Keny Arroyo, para o Cruzeiro, e Felipe Anderson, para o Palmeiras.
Onde assistir a Cruzeiro x Palmeiras ao vivo?
A partida entre Cruzeiro e Palmeiras terá transmissão ao vivo do Premiere. O confronto acontece nesta quarta-feira, 18, às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Prováveis escalações:
Cruzeiro: Otávio; William, Fabrício Bruno, Lucas Villalba e Gabriel Rojas; Lucas Romero, Zé Lucas, Gerson e Matheus Pereira; Marquinhos e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.
Palmeiras: Carlos Miguel; Bruno Fuchs, Alexander Barboza e Emiliano Martínez; Khellven, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Arthur; Ramón Sosa e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.
Equipe de arbitragem:
- Árbitro: Anderson Daronco (RS);
- Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS);
- Quarto árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior (PR);
- Assessor: Erich Bartolomeu Antas e Silva Bandeira (PE);
- VAR: Héber Roberto Lopes (SC);
- AVAR: Sidmar dos Santos Meurer (PR);
- AVAR 2: Douglas Schwengber da Silva (RS).