Corinthians x Botafogo no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 18, pela 35ª rodada do campeonato
O Corinthians recebe o Botafogo nesta quarta-feira, 18, às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
Na 17ª colocação, com 37 pontos conquistados em 34 partidas, o Corinthians busca uma vitória para tentar deixar a zona de rebaixamento. Comandada por Clarence Seedorf, a equipe chega após empatar sem gols com o São Paulo, na rodada anterior, e está apenas um ponto atrás de Internacional e Vitória, primeiros clubes fora do Z4. A equipe terá desfalques importantes, como Yuri Alberto, André Ramalho e Matheus Pereira, suspensos, além de Rodrigo Garro, que segue em recuperação de uma lesão no joelho. Por outro lado, Matheuzinho, Raniele e Gabriel Paulista voltam a ficar à disposição.
Já o Botafogo entra em campo na 12ª colocação, com 42 pontos, e busca uma vitória para se afastar definitivamente da zona de rebaixamento. Sob o comando de Tite, o Glorioso chega embalado pelo triunfo por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, antes da Data Fifa, e tenta conquistar sua segunda vitória consecutiva no Brasileirão. O confronto também será marcado pelo reencontro dos treinadores com seus antigos clubes: Seedorf defendeu o Botafogo como jogador, enquanto Tite construiu uma trajetória vitoriosa à frente do Corinthians, conquistando títulos como a Libertadores e o Mundial de Clubes de 2012. No primeiro turno, os cariocas venceram por 3 a 1, no Nilton Santos, com três gols de Arthur Cabral.
Corinthians e Botafogo já se enfrentaram 107 vezes na história, com 44 vitórias botafoguenses, 37 triunfos corintianos e 26 empates. O Corinthians tenta encerrar um jejum de mais de três anos sem vencer o Botafogo. A última vitória paulista aconteceu em setembro de 2023. Desde então, as equipes disputaram cinco partidas, com três vitórias do Glorioso e dois empates.
Onde assistir a Corinthians x Botafogo ao vivo?
A partida entre Corinthians e Botafogo terá transmissão ao vivo e exclusiva do Premiere. O confronto acontece nesta quarta-feira, 18, às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Prováveis escalações:
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro Tchoca (Gabriel Paulista), Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, Breno Bidon e André Carrillo (Vitinho); Kaio César, Matheus Bidu e Memphis Depay (Gui Negão). Técnico: Clarence Seedorf.
Botafogo: Gabriel Batista; Vitinho, Arthur Chaves (Lucas Monzón), Justino, Marçal e Alex Telles; Huguinho, Cristian Medina e Edenílson; Matheus Martins e Tiquinho Soares. Técnico: Tite.
Equipe de arbitragem:
- Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);
- Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO);
- Quarto árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS);
- Assessora: Ana Karina Marques Valentin (PE);
- VAR: Wagner Reway (SC);
- AVAR: Eder Alexandre (SC);
- AVAR 2: Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes (CE).