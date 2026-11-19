Vasco x Internacional no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta quinta-feira, 19, pela 35ª rodada do campeonato
O Vasco recebe o Internacional nesta quinta-feira, 19, às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
Na 11ª colocação, com 44 pontos conquistados em 34 partidas, o Vasco busca uma vitória para se afastar definitivamente da zona de rebaixamento e manter vivas as chances de classificação para a Copa Libertadores de 2027. Comandada por Pedro Emanuel, a equipe chega embalada por duas vitórias consecutivas no Brasileirão, sobre Athletico-PR, por 3 a 1, e Chapecoense, por 2 a 0, ambas fora de casa. A equipe contará com os retornos de Santiago Sosa e Thiago Mendes, recuperados de problemas físicos.
Já o Internacional entra em campo na 17ª colocação, com 38 pontos, e pressionado pela necessidade de somar pontos para sair da zona de rebaixamento. Sob o comando de Eduardo Baptista, o Colorado chega após vencer o Coritiba por 1 a 0, no Beira-Rio, resultado importante na luta pela permanência na Série A. A equipe busca sua primeira vitória como visitante sob o comando do treinador. Thiago Maia, lesionado, e Guillermo Maripán, suspenso, serão desfalques.
OVasco venceu por 5 a 1 o último confronto disputado entre as equipes em São Januário, em novembro de 2025, pelo Campeonato Brasileiro. No primeiro turno neste ano, o Internacional devolveu a goleada e venceu por 4 a 1, no Beira-Rio.
Onde assistir a Vasco x Internacional ao vivo?
A partida entre Vasco e Internacional terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere. O confronto acontece nesta quinta-feira, 19, às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Prováveis escalações:
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Alan Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes e Alan Lescano; Andrés Gómez, Facundo Colidio e Bruno Duarte. Técnico: Pedro Emanuel.
Internacional: Kauan Jesus; Ronaldo, Gabriel Mercado e Juninho; Braian Aguirre, Rodrigo Villagra, Bruno Gomes e Matheus Bahia; Vitinho e Alan Patrick; Alerrandro. Técnico: Eduardo Baptista.
Equipe de arbitragem:
- Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG);
- Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG);
- Quarto árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior (CE);
- VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG);
- AVAR: Helen Aparecida Gonçalves Silva Araújo (MG);
- AVAR 2: Jefferson Ferreira de Moraes (GO).