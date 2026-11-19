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Candidatos de oposição articulam alianças para tentar barrar a reeleição de Gianni Infantino na presidência da FIFA. Apesar de críticas de dirigentes europeus, o atual líder ainda mantém ampla vantagem política com apoio das confederações da Ásia, África e América do Sul.

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O presidente da Federação Francesa de Futebol, Philippe Diallo, e o experiente dirigente japonês Kozo Tashima foram confirmados nesta quinta-feira, 19, pela FIFA como candidatos para desafiar o atual presidente, Gianni Infantino, na eleição presidencial do próximo ano.

Infantino enfrentou críticas por seu plano, posteriormente abandonado, de permitir investimentos privados na Copa do Mundo, mas ainda conta com um apoio considerável em sua candidatura à reeleição, em março do próximo ano.

Diallo, representará a UEFA, confederação europeia que tem sido a mais vocal em suas críticas a Infantino.

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Tashima é ex-presidente da Associação Japonesa de Futebol e já integrou o Conselho da FIFA.

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A FIFA informou que as candidaturas serão analisadas pelo comitê eleitoral da entidade antes que seja tomada uma decisão final sobre a aprovação dos candidatos.

Ramon Vega, ex-zagueiro suíço do Tottenham, que havia manifestado o desejo de concorrer contra Infantino, não foi incluído entre os candidatos.

Diallo indicou que gostaria de conversar com Tashima, com o objetivo de “unir forças” para tirar Infantino do cargo.

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O dirigente japonês, de 68 anos, que afirmou querer tornar a FIFA uma “organização mais confiável”, disse estar aberto ao diálogo, mas demonstrou cautela em relação aos próximos passos.

“Está claro que precisamos conversar”, disse Tashima ao diário esportivo francês L’Équipe, na quarta-feira. “Mas precisamos considerar uma coisa: o simples fato de nossos programas serem semelhantes é suficiente para decidirmos trabalhar juntos ou nos unir? Ou deveríamos pensar estrategicamente, questionando qual seria a estratégia mais eficaz para derrotar Infantino?”

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Ao se opor a Infantino, Tashima está contrariando sua própria confederação, já que a Confederação Asiática de Futebol (AFC) anunciou, no mês passado, que apoiará a reeleição do suíço, de 56 anos.

Infantino também conta com o apoio da Confederação Africana de Futebol (CAF), enquanto a entidade que governa o futebol sul-americano, a CONMEBOL, é amplamente favorável a ele.

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(Com AFP)