André Hernan, repórter da ESPN e do Amazon Prime Video, revelou ter sido diagnosticado com leucemia mieloide aguda e terá de passar por um transplante de medula óssea. De acordo com o jornalista, a doença foi descoberta em agosto, após a Copa do Mundo, quando ele percebeu um intenso cansaço e manchas nos braços e pernas.

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“Decidi não abrir isso aqui nas redes sociais, porque eu queria ter um foco total nessa doença. Eu queria ter um foco total nessa batalha. Essa doença escolheu o cara errado. Então eu comecei imediatamente a fazer o tratamento, continuei trabalhando, continuei gravando vídeo”, afirmou André, que conseguiu eliminar a doença após sessões de quimioterapia.

No entanto, após um exame genético detectar mutações celulares que poderiam significar o retorno futuro da leucemia, os médicos recomendaram um transplante de medula óssea. A doadora será a filha do jornalista, Nina, de 16 anos.

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