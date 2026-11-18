Hugo Souza, goleiro do Corinthians, será pai de duas meninas de mulheres diferentes. Nesta quarta-feira, 18, a influenciadora Rai Araújo revelou estar grávida de seis meses de uma filha do jogador. A ex-noiva de Hugo, Rauany Barcellos, também está à espera de uma criança com Hugo, estando com pouco mais de oito meses.

“Essa gravidez não foi planejada, não foi esperada. Não teve festa de boas-vindas, surpresas ou parabéns. Foi uma gravidez silenciosa. Começou com lágrimas, dor e muito medo. Muita, mas muita falta de aceitação. Mas eu continuei”, afirmou Rai, que fez um chá revelação no último final de semana. Não há registros de que Hugo tenha comparecido à festa.

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