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O Senna Club, plataforma de hospitalidade da Senna Brands, faz sua estreia internacional na Fórmula 1 em Las Vegas. Após sucesso no Brasil, o projeto celebra a trajetória de Ayrton Senna, combinando memória esportiva, itens colecionáveis e networking corporativo. A expansão já mira Portugal e Bélgica em 2027.

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A etapa de Las Vegas da Fórmula 1, iniciada nesta quinta-feira, 19, com o primeiro treino livre, marca a estreia internacional do Senna Club, plataforma de hospitalidade da Senna Brands. Após três anos consecutivos de ingressos esgotados em São Paulo, o projeto desembarca nos Estados Unidos para celebrar a trajetória do piloto brasileiro em solo norte-americano.

Além de reunir artigos históricos, itens colecionáveis e oportunidade de bate-papos com personalidades do automobilismo, o espaço aposta no relacionamento corporativo entre executivos e patrocinadores globais. A proposta da marca é diferenciar o produto dos camarotes tradicionais da categoria, combinando entretenimento, memória esportiva e negócios.

Para 2027, a Senna Brands já planeja avançar na expansão fora do país com a abertura de operações no Grande Prêmio de Portugal, que retorna ao calendário da Fórmula 1 no próximo ano, e na etapa da Bélgica, disputada no histórico circuito de Spa-Francorchamps.