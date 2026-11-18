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O Flamengo pode conquistar o título do Campeonato Brasileiro nesta rodada ou se aproximar significativamente dele, dependendo dos resultados dos jogos desta quarta-feira contra o Athletico-PR, e do Palmeiras contra o Cruzeiro. A briga pela taça está acirrada, com cenários que podem definir o campeão no confronto direto. Confira as possibilidades para o Rubro-negro na disputa final pelo Brasileirão.

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O Flamengo pode se aproximar ainda mais do título do Campeonato Brasileiro com o resultado da partida contra o Athletico-PR nesta quarta, 18, no Maracanã, às 20h30 (horário de Brasília). O Rubro-negro chega para o confronto da 35ª rodada com três pontos de vantagem para o vice-líder Palmeiras e dependendo do placar final do jogo em casa, pode se sagrar campeão no confronto direto com o Alviverde na próxima rodada.

Os únicos ainda vivos na disputa pelo título do Brasileirão, Flamengo e Palmeiras disputam ponto a ponto a briga pela taça. Para a 35ª rodada, o time carioca chega com 76 pontos e 23 vitórias, enquanto a equipe paulista tem 73 pontos e 21 triunfos. O número de vitórias é o primeiro critério de desempate caso o número de pontos das equipes seja o mesmo.

Na rodada, o Flamengo enfrenta o Athletico-PR em casa, simultaneamente, o Palmeiras joga contra o Cruzeiro, no Mineirão.

Confira como fica a briga pelo título em cada cenário:

Vitória do Flamengo e derrota do Palmeiras

O melhor cenário para o torcedor Rubro-negro é a conquista dos três pontos sobre o Furacão e uma derrota do Palmeiras para o Cruzeiro. Neste cenário, o Flamengo chega a 79 pontos e 24 vitórias, enquanto o Alviverde permanece com 73 pontos e 21 vitórias.

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Com esses resultados, na 36ª rodada, o Flamengo não precisará vencer o confronto direto com o Palmeiras, precisando apenas de um empate que o leva a 80 pontos e mantém as 24 vitórias.

Mesmo que perca as últimas duas rodadas e o Palmeiras vença os seus jogos alcançando os 80 pontos, o Alviverde ficaria atrás com no máximo 23 vitórias, perdendo no critério de desempate.

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Vitória do Flamengo e empate do Palmeiras

Se o Flamengo vencer o Athletico-PR (79 pontos e 24 vitórias) e o Palmeiras empatar com o Cruzeiro (74 pontos e 21 vitórias), o Rubro-negro continua dependendo apenas de si para confirmar o título no confronto direto.

Uma vitória sobre o Palmeiras na 36ª rodada garantiria o título antecipado com 82 pontos. Um empate com o rival levaria a equipe carioca a precisar conquistar apenas mais um ponto nas últimas duas rodadas, ou seja, um empate para chegar a 81 pontos e superar o Alviverde no critério de desempate.

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Vitória do Flamengo e Palmeiras

Caso ambos vençam seus compromissos na 35ª rodada, a diferença de três pontos na tabela continua a mesma, mas o Flamengo segue com a chance de conquistar o título sobre o rival no próximo jogo.

Se vencer o Palmeiras na 36ª rodada, chega a 82 pontos, abrindo seis de vantagem e garante o título pelo critério de desempate.

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Tropeço do Flamengo e vitória do Palmeiras

O pior cenário para os Rubro-negros é um tropeço e um triunfo do Palmeiras.

Em caso de empate com o Athletico-PR, o Flamengo chega a 77 pontos e 23 vitórias, e o Palmeiras, com a vitória, diminui a diferença para um ponto com 76 pontos e 22 vitórias. Mesmo se vencer o confronto direto na rodada seguinte, ainda precisaria conquistar mais um ponto nas próximas rodadas para conquistar o título.

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Em caso de derrota para o Athletico-PR e vitória palmeirense sobre o Cruzeiro, o Flamengo perde a vantagem que tinha, e visita o rival na rodada seguinte ainda como líder pelo critério de desempate, mas pode perder o posto a depender do resultado.