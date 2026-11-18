Endrick anunciou oficialmente o nascimento de seu primeiro filho, Kendrick, fruto do relacionamento com a influenciadora Gabriely Miranda. Aos 20 anos, o atacante da Seleção Brasileira demonstrou alegria com a chegada do novo membro da família, dedicando o gol que marcou na partida contra Singapura ao bebê. Nenhuma imagem da criança foi divulgada, já que o casal optou por manter a privacidade do herdeiro.

“Graças a Deus, minha esposa deu à luz. É um garoto maravilhoso e minha esposa também está muito feliz. Esse gol foi para ele e para a minha esposa, que é uma mulher muito forte, por tudo o que ela vem passando no pós-parto. Sei que não é fácil e ela é uma esposa maravilhosa”, disse Endrick, em entrevista pós-jogo.

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