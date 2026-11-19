O goleiro Hugo Souza, 27, do Corinthians, está prestes a se tornar pai de duas meninas com apenas dois meses de diferença. As mães são as influenciadoras Rauany Barcellos, ex-noiva do jogador, e Rai Araújo, que confirmou nesta quarta-feira, 18, estar grávida do atleta. Enquanto Rauany está no oitavo mês de gestação, Rai está no sexto.

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Rauany, que reúne mais de 276 mil seguidores no Instagram e produz conteúdos sobre beleza, viagens e estilo de vida, anunciou a gravidez em julho, três meses após o fim do noivado com Hugo. Os dois começaram a namorar em março de 2025 e ficaram noivos em agosto do mesmo ano. Apesar da separação, participaram juntos do chá revelação da filha, que se chamará Pétala.

Já Rai, que tem mais de 35 mil seguidores, conhece o goleiro desde 2022. Os dois voltaram a se aproximar após o término do relacionamento dele com Rauany. A influenciadora revelou a gravidez nas redes sociais no último sábado, 14, e contou que a gestação não foi planejada. “Essa gravidez não foi planejada, não foi esperada. Não teve festa de boas-vindas, surpresas ou parabéns. Foi uma gravidez silenciosa. Começou com lágrimas, dor e muito medo”, escreveu. O jogador não apareceu nos registros do chá revelação da menina, que ainda não teve o nome divulgado.

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