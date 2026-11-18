Ler Resumo





O futebol feminino vive um boom de investimentos e engajamento. Dados de uma consultoria americana e métricas digitais no Brasil revelam um crescimento notável em patrocínios e audiência. A FSports integra competições para atrair marcas, visando não só o retorno financeiro, mas também impacto social e construção de valor duradouro. Um guia para empresas que desejam apostar no futuro do esporte.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O futebol feminino brasileiro vive um momento decisivo de amadurecimento, mas tem uma pergunta que ainda ouço muito por aí: “será que vale a pena investir na categoria?”. E sempre procuro responder trazendo dados concretos antes de emitir minha opinião sobre o tema. Então, vamos lá.

Um levantamento divulgado agora, em novembro de 2026, pela consultoria americana Gather – em sua terceira edição do relatório anual sobre patrocínios das empresas da Fortune 500 ao esporte profissional -, revela uma transformação importante no comportamento das maiores companhias dos Estados Unidos.

Segundo o estudo, o número de empresas da Fortune 500 que patrocinam o esporte feminino cresceu 18% em 2026, enquanto a quantidade de contratos avançou 38%. O ritmo de crescimento das empresas patrocinadoras foi aproximadamente quatro vezes superior ao observado no esporte masculino.

A diferença entre esses dois indicadores merece atenção especial. O esporte feminino, além de estar atraindo novas empresas, também tem ampliado o número de parcerias estabelecidas pelas marcas que já investem nele. Isso representa um sinal importante de amadurecimento comercial: o patrocínio deixa de ser uma iniciativa isolada, pontual, e passa a integrar estratégias mais amplas de relacionamento e posicionamento.

Outro dado reforça essa percepção. A pesquisa identificou uma taxa de renovação de 86% entre os patrocinadores do esporte feminino, próxima dos 92% registrados no masculino. Além disso, a participação das empresas da Fortune 500 no patrocínio às ligas femininas analisadas passou de 6%, em 2024, para 16%, em 2026. Ainda assim, 84% dessas companhias permanecem fora desse mercado, evidenciando o espaço que existe para novos negócios.

Continua após a publicidade

Embora o levantamento considere modalidades profissionais dos Estados Unidos e da América do Norte, como basquete, futebol e hóquei no gelo, e mensure contratos, não valores investidos, penso que seus resultados podem oferecer uma referência relevante para o mercado brasileiro. O que observamos é uma mudança de mentalidade: grandes empresas começam a compreender o esporte feminino como uma plataforma comercial de longo prazo. E para quem trabalha para o fortalecimento da modalidade, sabe o quão importante é esse pensamento voltado para o futuro.

No Brasil, os indicadores de audiência e engajamento ajudam a explicar por que essa transformação também ganha força. Dados de Google Trends, Horizm e Ibope Repucom mostram que o país ocupa posição de destaque no consumo digital do futebol feminino. A Seleção Brasileira Feminina em julho de 2026 ultrapassou 3,1 milhões de seguidores no Instagram, mantendo sua liderança no ranking global entre todas as seleções da modalidade.

E métricas consolidadas até outubro de 2026 apontam uma média mensal próxima de 20 milhões de impressões, 6% a mais que a Inglaterra, segunda colocada, com aproximadamente 19 milhões. Em alcance, o perfil brasileiro chegou a 11 milhões de usuários, diante de aproximadamente 8 milhões da Alemanha.

Continua após a publicidade

O avanço também aparece na evolução dos indicadores. Comparando de janeiro a outubro de 2026 com o mesmo período de 2025, a Seleção Brasileira Feminina registrou crescimento de 15% em impressões, 14% em alcance e 39% em engajamento.

E esse interesse não se restringe à Seleção. O engajamento digital do Brasileirão Feminino cresceu 88% de janeiro a outubro de 2026 quando comparado a 2025. No levantamento de buscas do Google Trends entre 2022 e 2026, a competição brasileira aparece na terceira posição mundial entre os torneios femininos com maior crescimento de interesse, registrando alta de 300%.

Hoje, o futebol feminino reúne cerca de 58 milhões de fãs no Brasil, o equivalente a 46% da população adulta conectada. Nos últimos cinco anos, as buscas relacionadas à modalidade cresceram 120% no Google e 200% no YouTube.

Continua após a publicidade

São números que representam oportunidades concretas de conexão com o consumidor. Pesquisas de comportamento indicam que os fãs do futebol feminino apresentam afinidade 24% maior com as marcas patrocinadoras e uma propensão 23% superior a escolhê-las em comparação com concorrentes. Também demonstram probabilidade 26% maior de adquirir, em um período de até três meses, produtos de patrocinadores associados à identidade de seus times ou competições.

Essa combinação de alcance, engajamento e afinidade com o público representa uma das principais oportunidades comerciais do futebol feminino. Para as marcas, o retorno vai além da exposição. É também uma oportunidade de se aproximar de uma comunidade que acompanha a modalidade, participa ativamente e valoriza as empresas que investem no seu desenvolvimento.

Na FSports, temos trabalhado para transformar esse potencial em uma estrutura comercial cada vez mais sólida. Uma das principais mudanças foi a integração do Brasileirão Feminino, da Copa do Brasil Feminina e da Supercopa Feminina em um mesmo pacote de patrocínio. Antes comercializadas separadamente, as competições passaram a compor uma plataforma unificada, com 240 partidas nesta temporada de 2026, audiência superior a 60 milhões de espectadores e valor de mídia estimado em mais de R$ 321 milhões.

Continua após a publicidade

Essa estratégia amplia a presença das marcas ao longo do calendário, diversifica os pontos de contato com os torcedores e fortalece o futebol feminino como um ecossistema, em vez de concentrar os investimentos em eventos isolados. Atualmente, o projeto reúne sete patrocinadores de diferentes segmentos: Uber, Amazon, Hyundai, Itambé, Monange, Sicoob e Coca-Cola.

O futebol feminino também oferece oportunidades além das propriedades comerciais tradicionais, e que podem incluir a aproximação com temas que mobilizam a sociedade, como educação, inclusão, combate à violência, desenvolvimento profissional e autonomia das mulheres.

É com essa visão que desenvolvemos iniciativas como o @brasileiras, hub digital de relacionamento com os fãs que desde que foi criado em agosto de 2025 já acumulou aproximadamente 68,5 milhões de impressões e 4,5 milhões de engajamentos até outubro de 2026 e a parceria com o aplicativo Todas por Uma, que utiliza o alcance do esporte para fortalecer ações de enfrentamento à violência contra a mulher.

Continua após a publicidade

Temos outros projetos em fase de desenvolvimento, como o “Lente do Futebol Feminino”, voltado à capacitação de novos produtores de conteúdo; o protocolo digital antipreconceito “Um a menos! Um a mais!” e o “Todas Brasileiras por Uma”, iniciativa de combate à violência contra a mulher em parceria com o app Todas Por Uma, cujo piloto viabilizamos nas semifinais e nas finais da Copa do Brasil Feminina com mensagens de conscientização nas placas de LED dos estádios e mobilização de influenciadores nas redes sociais.

Ou seja, todas essas iniciativas demonstram que o futebol feminino pode gerar valor em diferentes dimensões, ao mesmo tempo que amplia as oportunidades comerciais, fortalece comunidades, estimula a produção de conteúdo e contribui para mudanças sociais relevantes. Para as marcas, isso significa participar de um ambiente no qual resultados de negócios e impacto positivo podem caminhar juntos.

A Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil, representa um marco importante nesse processo. A competição deve ampliar a visibilidade internacional da modalidade, atrair novos investimentos e impulsionar o interesse de torcedores, patrocinadores e veículos de comunicação. Mas existe uma diferença fundamental entre aproveitar a exposição de um grande evento e construir uma presença consistente no mercado.

As empresas que iniciarem ou ampliarem agora suas parcerias terão mais oportunidades de estabelecer vínculos autênticos com os fãs, desenvolver projetos relevantes e participar ativamente do crescimento do futebol feminino brasileiro.

Os dados internacionais mostram que o mercado está amadurecendo. Os indicadores brasileiros demonstram que temos público, engajamento e capacidade de gerar valor. E a evolução das estruturas comerciais aponta um caminho para transformar esse potencial em negócios sustentáveis.

E agora sou eu que te pergunto: vale a pena investir no futebol feminino?

*CSO da FSports, agência responsável pela comercialização dos direitos do futebol feminino da CBF no ciclo 2025–2029