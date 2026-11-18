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O Flamengo, líder isolado do Brasileirão, recebe o Athletico-PR no Maracanã em busca de consolidar sua vantagem e aproximar-se do título. Embalado por três vitórias, o Rubro-Negro tem a chance de antecipar a conquista. Já o Furacão, que não vence há quatro jogos, luta por uma vaga na Libertadores. Um clássico de peso no calendário do futebol nacional.

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O Flamengo recebe o Athletico-PR nesta quarta-feira, 18, às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

Líder isolado da competição, com 76 pontos conquistados em 34 partidas, o Flamengo busca ampliar sua vantagem na disputa pelo título nacional. Comandada por Leonardo Jardim, a equipe chega embalada por três vitórias consecutivas, sendo a mais recente por 3 a 1 sobre o Grêmio, no Maracanã. Com três pontos de vantagem sobre o Palmeiras, segundo colocado, o Flamengo pode chegar ao confronto direto contra os paulistas, marcado para sábado, 21, com a possibilidade de conquistar antecipadamente o título brasileiro.

Já o Athletico-PR entra em campo na quinta colocação, com 54 pontos, e busca uma vitória para se aproximar da classificação direta à fase de grupos da Copa Libertadores de 2027. Sob o comando de Odair Hellmann, o Furacão atravessa uma sequência de quatro partidas sem vencer e chega pressionado após a derrota por 3 a 1 para o Vasco, na última rodada. A equipe terá desfalques importantes, como Kevin Viveros, suspenso após expulsão, além de Dantas, Arthur Dias e Luiz Gustavo.

Flamengo e Athletico-PR já se enfrentaram 81 vezes na história, com 33 vitórias flamenguistas, 28 triunfos paranaenses e 20 empates, considerando diferentes competições oficiais. Apesar do retrospecto favorável aos cariocas, o Athletico-PR leva vantagem nos confrontos pelo Campeonato Brasileiro, com 25 vitórias contra 21 do Flamengo e 13 empates. No primeiro turno, as equipes empataram por 1 a 1, em Curitiba. O Flamengo não perde para o Furacão há três partidas e tenta ampliar a sequência positiva diante de sua torcida.

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Onde assistir a Flamengo x Athletico-PR ao vivo?

A partida entre Flamengo e Athletico-PR terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere. O confronto acontece nesta quarta-feira, 18, às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Prováveis escalações:

Flamengo: Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

Athletico-PR: Mycael; Benavídez, Aguirre e Esquivel; Gilberto Moraes, Felipinho, Jadson, Portilla, Zapelli e Mendoza; Kerwin Vargas. Técnico: Odair Hellmann.

Equipe de arbitragem:

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS);

Quarto árbitro: Roger Goulart (RS);

Assessor: Antônio Pereira da Silva (GO);

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO);

AVAR: Flávio Gomes Barroca (RN);

AVAR 2: Marcello Ignácio Domingues Neto (RS).