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Apresentado no Manchester United, o técnico Mauricio Pochettino prometeu focar no potencial do elenco para tirar o clube da zona de rebaixamento da Premier League. A difícil missão estreia já neste domingo contra o Liverpool. Saiba mais sobre os novos rumos dos Red Devils.

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O novo treinador do Manchester United, o argentino Mauricio Pochettino, afirmou nesta quinta-feira (19), em sua primeira entrevista aos canais oficiais do clube inglês, que deseja focar no “potencial” de sua equipe.

Pochettino assume o cargo no lugar de Michael Carrick, que deixou o clube em uma grave crise: o time ocupa a 18ª colocação na Premier League, na zona de rebaixamento.

Com apenas uma vitória em dez rodadas, a missão se mostra delicada para Pochettino, que encerrou nesta semana seu ciclo à frente da seleção dos Estados Unidos, que comandava desde 2024.

“Precisamos enxergar o potencial deste clube”, declarou Pochettino. “Os jogadores precisam mostrar seu talento. Cabe a nós criar o ambiente e a plataforma necessários para que eles consigam render. Isso é o mais importante e a nossa prioridade no momento”, pontuou.

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“O melhor elenco que podemos ter é aquele formado pelos jogadores que já estão aqui. Precisamos valorizar quem temos no grupo, oferecer apoio e fornecer as ferramentas para que eles evoluam”, insistiu.

Pochettino prometeu aos torcedores dos ‘Red Devils’ que seus jogadores “trabalharão muito para que todos sintam orgulho da equipe”.

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Após passagens anteriores por Southampton, Tottenham e Chelsea, Pochettino retorna ao futebol inglês no domingo, enfrentando o Liverpool fora de casa, pela 11ª rodada da Premier League.

“Iremos a Anfield com o objetivo de vencer, de sermos corajosos, de sermos o Manchester United”, assegurou.

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Sua primeira coletiva de imprensa como técnico do Manchester United será realizada nesta sexta-feira (20).

(Com AFP)