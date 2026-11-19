O ex-jogador Zico, 73, foi contratado pela Prefeitura de Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, por 150 mil reais para uma palestra na Feira Literária de Saquarema (FLIS 2026). A apresentação aconteceu na noite desta quarta-feira, 18, no Campo de Aviação, e abordou a trajetória do ídolo do Flamengo e sua experiência com liderança no futebol. O valor consta no Diário Oficial do Município, publicado na última terça-feira, 17.

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O contrato foi firmado com a empresa Zico Participações e Empreendimentos Ltda., por meio de inexigibilidade de licitação, modalidade prevista na Lei Federal nº 14.133/2021 para situações específicas em que a competição não é viável. A contratação ficou sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia. A feira, que reúne atrações culturais, literárias e convidados de diferentes áreas, segue até esta sexta-feira, 20.