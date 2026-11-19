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No Maracanã, Kerwin Vargas, do Athletico-PR, marcou o famoso ‘gol que Pelé não fez’ ao chutar a 63 metros da meta de Rossi. O lance antológico gerou forte repercussão e elogios de ambos os lados, mas não evitou a virada do Flamengo por 2 a 1. Confira os bastidores e reações da pintura.

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A grandeza do Rei do Futebol é lembrada até mesmo pelo que ele não conseguiu. Na estreia do Brasil na Copa do Mundo de 1970, Pelé chutou a bola antes da linha do meio de campo em direção ao gol de Ivo Viktor, da Tchecoslováquia. Caprichosamente, a bola passou rente à trave, para alívio momentâneo do goleiro (que ainda levaria outros quatro gols na partida), no entanto, perto o suficiente para entrar na história do futebol.

Décadas depois, na noite desta quarta, 18, em pleno estádio do Maracanã, um jogo da 35ª rodada do Brasileirão proporcionou o que nem mesmo Rei conseguiu na famosa Copa do Tri. Aos 10 minutos do primeiro tempo de Flamengo e Athletico-PR, Kerwin Vargas fez o “impossível”. Ou melhor, fez o “gol que Pelé não fez”.

No lance, Vargas tabelou com Zapelli no campo de defesa. O colombiano estava cercado por cinco jogadores do Flamengo, mas sem sofrer pressão, e chutou em direção ao gol de Rossi, que estava adiantado. A bola partiu a 63 metros de distância do gol e morreu no fundo da rede.

Não, o colombiano não foi o primeiro e nem deve ser o último a marcar o gol antes do meio campo, ainda que raro. Mesmo assim, as reações a um gol antológico sempre serão equivalentes ao tamanho do feito que Pelé não alcançou.

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A comemoração de todos os jogadores do Furacão e do técnico Odair Hellmann foi imediata. Todos correram para abraçar o jogador na beira de campo.

Em entrevista coletiva pós-jogo, o treinador não poupou elogios ao gol do seu jogador: “Gol Puskás na minha opinião. Não é só porque foi o gol que o Pelé não fez, mas é de muito de trás do meio-campo. Tem um gesto técnico muito difícil, e olha que eu batia bem na bola.”

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“Não é uma batida lenta, sai muito rente ao chão. A partir do momento que ganha espaço, vai ganhando velocidade e tira o timing da passada para trás do goleiro. É um chute mágico, antológico, já é o gol mais bonito do ano, dos anos anteriores e vai ser até o final. Para mim, ganha (o Puskás). Merece”, completou Hellmann.

Até mesmo o adversário do Flamengo, Samuel Lino reconheceu: “Ele nos surpreendeu ali com o gol. Parabéns para o jogador do Athletico. Vai ser Puskás.”

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Na saída do intervalo, o próprio Vargas afirmou: “Foi um gol muito bonito. Fico muito feliz por esse gol. Primeiramente dar graças a Deus, por permitir fazer o gol nesse grande estádio, com toda essa gente aqui. Quero agradecer e mandar esse gol para a minha família que está em casa, ao meu amigo que está aqui.”

Apesar da distância e brilhantismo do gol, não foi suficiente para garantir a vitória. O Athletico-PR saiu na frente com a pintura de Vargas, mas Carrascal e Jorginho marcaram para o Flamengo ainda no primeiro tempo para fazer 2 a 1. A vitória deixou o Rubro-negro a um ponto do título do Campeonato Brasileiro, já que o vice-líder Palmeiras perdeu para o Cruzeiro. Com a derrota, o Furacão perdeu a oportunidade de entrar no G4, e segue com 54 pontos na quinta colocação, três pontos atrás do Fluminense, em quarto lugar.