Jogos de hoje, quinta, 19 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários
Vasco x Internacional e São Paulo x Fluminense são os destaques do dia
A quinta-feira, 19 de novembro, terá uma programação movimentada no futebol brasileiro e internacional. São Paulo x Fluminense, Vasco x Internacional e Vitória x Red Bull Bragantino, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, são os principais destaques nacionais. Na Europa, a UEFA Champions League Feminina apresenta cinco confrontos, incluindo Arsenal x Lyon, Benfica x Roma e Austria Wien x Bayern de Munique.
A programação internacional começa às 14h45, com Austria Wien x Bayern de Munique e Paris FC x HB Køge, pela quinta rodada da Champions League Feminina.
Às 17h, Arsenal x Lyon é o principal destaque europeu. O confronto reúne duas potências do futebol feminino e promete ser um dos mais equilibrados da rodada.
No mesmo horário, Benfica x Roma e Barcelona x Servette também movimentam a Champions League Feminina. Os confrontos completam a programação continental, em uma rodada importante para a definição das posições na classificação.
No futebol brasileiro, a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro terá três partidas nesta quinta-feira. Às 19h30, Vasco x Internacional movimenta São Januário, no Rio de Janeiro. O clube carioca busca aproveitar o apoio da torcida para somar pontos importantes, enquanto o Internacional tenta conquistar um resultado positivo fora de casa para se afastar do Z-4.
Também às 19h30, Vitória x Red Bull Bragantino acontece no Barradão, em Salvador.
O principal confronto da noite acontece às 21h30, com São Paulo x Fluminense, no Morumbis, em São Paulo. O duelo encerra a programação da 35ª rodada, em uma partida que pode influenciar diretamente a disputa por vagas nas competições continentais.
Confira a agenda dos principais jogos desta quinta-feira, 19 de novembro de 2026, com horários de Brasília e canais:
FUTEBOL INTERNACIONAL
UEFA Champions League Feminina
- 14h45 – Austria Wien x Bayern de Munique – ESPN 4 e Disney+
- 14h45 – Paris FC x HB Køge – Disney+
- 17h00 – Arsenal x Lyon – ESPN e Disney+
- 17h00 – Benfica x Roma – ESPN 4 e Disney+
- 17h00 – Barcelona x Servette – Disney+
FUTEBOL NACIONAL
Campeonato Brasileiro
- 19h30 – Vasco x Internacional – SporTV e Premiere
- 19h30 – Vitória x Red Bull Bragantino – Premiere
- 21h30 – São Paulo x Fluminense – Globo, ge tv e Premiere