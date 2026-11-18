Joana Sanz, ex-esposa de Dani Alves, trouxe à tona detalhes da separação do casal, anunciada no dia 13 de novembro, após mais de uma década de casamento. Em resposta a uma declaração de Alves sobre ter sido abandonado pelas pessoas em quem mais confiava, a modelo afirmou ter dado todo o suporte ao ex-jogador durante seu processo judicial por estupro na Espanha, chegando até a arcar com as suas despesas.

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“Acompanhei você no Natal, mesmo podendo passar a data com minha família. Gastei meu dinheiro para pagar suas contas e suas dívidas”, disse Joana, que ainda afirmou ter aceitado permanecer a seu lado mesmo em meio a críticas que recebeu, já que Alves era acusado de abuso sexual. “Fiquei com minha dor reprimida porque considerei que você estava em uma situação pior”, completou.

De acordo com Joana, a separação do casal foi motivada pela conversão e dedicação do jogador à religião. “Eu não sou crente. Quanto mais vejo o que ele faz, mais me afasto de tudo isso. Aproveito para esclarecer que estamos separados há algum tempo, precisamente por esse mesmo motivo”, afirmou.

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