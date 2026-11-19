Neymar protagonizou uma discussão com torcedores do Coritiba após a vitória do Santos por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, 18, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Irritado com provocações vindas das arquibancadas, o atacante respondeu com xingamentos e chegou a prever o rebaixamento da equipe adversária. “Não fode! Tu vai pra B, seu otário. Chupa! Vocês têm que me respeitar, me respeita, time pequeno”, disparou o jogador. Na saída de campo, Neymar ainda ironizou as ofensas dirigidas a ele e fez gestos de maestro, como se estivesse regendo os xingamentos da torcida.

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A discussão aconteceu depois do gol de Gabigol, 30, marcado nos acréscimos do segundo tempo, que garantiu a vitória santista. Neymar participou da jogada decisiva e também se envolveu em desentendimentos com o volante Thiago Santos durante a partida. O camisa 10 havia retornado ao time titular após cumprir dois jogos de suspensão, em decorrência de cartões recebidos no confronto contra o Bahia.