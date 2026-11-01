As brigas e a nova punição de Neymar no Santos

As discussões dentro de campo voltaram a custar caro a Neymar. Nesta quarta-feira, 28, o atacante do Santos foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com dois jogos de suspensão após uma confusão com Rodrigo Nestor, do Bahia, no último sábado, 24. O camisa 10 foi expulso por cobrir a boca com a mão durante uma discussão, gesto proibido pelo chamado Protocolo Vini Jr., criado para combater episódios de discriminação no futebol. Antes disso, já havia recebido o terceiro cartão amarelo por atirar a bola contra o adversário e também se envolvido em um bate-boca com Rogério Ceni, técnico do Bahia, a quem deu um empurrão. Com a decisão, Neymar deve desfalcar o Santos por três partidas, contra Palmeiras, Bragantino e Coritiba. O clube ainda pode recorrer.

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O episódio se soma a outros desentendimentos protagonizados pelo jogador desde seu retorno ao Santos. Em agosto, durante uma partida contra o Mirassol, Neymar se envolveu em uma polêmica com a árbitra Edina Alves Batista. Uma leitura labial divulgada pelo influenciador Gabriel Velloso mostrou o atacante dirigindo xingamentos à profissional, incluindo “Você é horrorosa” e “Tu é muito ruim”.

Meses antes, em maio, Robinho Jr., 18, acusou Neymar de agressão durante um treinamento e enviou uma notificação extrajudicial ao clube. O camisa 10 pediu desculpas posteriormente, aceitas pelo jovem. Em julho, cobranças consideradas excessivas aos companheiros Gabriel Bontempo, 20, e João Ananias, 19, provocaram desgaste interno, embora Neymar tenha negado direcionar as críticas aos garotos. Já em agosto, após eliminar o Remo da Copa do Brasil, o jogador trocou ofensas com dirigentes da equipe paraense, incluindo o presidente Antônio Carlos Teixeira, que o chamou de “vagabundo”.

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