Leitura labial revela como Neymar perdeu paciência com árbitra em jogo

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Neymar criticou a árbitra Edina Alves Batista durante o empate do Santos com o Mirassol, gerando polêmica. Leituras labiais indicam que o atacante proferiu ofensas e reclamações acaloradas contra a juíza, questionando suas decisões. O jogador se defendeu, alegando ser apenas sua “opinião”, mas o episódio reacendeu o debate sobre seu comportamento em campo.

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Neymar chamou atenção por algumas atitudes dentro de campo durante o empate do Santos com o Mirassol, por 1 a 1, no último domingo, 23, na Vila Belmiro. Irritado com decisões da arbitragem, o atacante disparou críticas e xingamentos contra a árbitra Edina Alves Batista.

De acordo com uma leitura labial divulgada nas redes sociais, em um dos momentos registrados, Neymar teria ofendido Edina: “Você é horrorosa, eu estou falando na boa com você. Você é muito ruim, p**ra”. Em outra reclamação, cobrou a marcação de uma falta em meio a uma sequência de palavrões. “Quantas faltas precisa?”, ironizou.

Após o apito final, o camisa 10 seguiu reclamando da atuação de Edina e afirmou que suas palavras representavam apenas sua “opinião”. O episódio repercutiu nas redes sociais e voltou a colocar o comportamento de Neymar em campo no centro das atenções.

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