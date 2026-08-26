Leitura labial revela como Neymar perdeu paciência com árbitra em jogo
Atacante discutiu durante empate do Santos com o Mirassol, no domingo, 23
Neymar chamou atenção por algumas atitudes dentro de campo durante o empate do Santos com o Mirassol, por 1 a 1, no último domingo, 23, na Vila Belmiro. Irritado com decisões da arbitragem, o atacante disparou críticas e xingamentos contra a árbitra Edina Alves Batista.
De acordo com uma leitura labial divulgada nas redes sociais, em um dos momentos registrados, Neymar teria ofendido Edina: “Você é horrorosa, eu estou falando na boa com você. Você é muito ruim, p**ra”. Em outra reclamação, cobrou a marcação de uma falta em meio a uma sequência de palavrões. “Quantas faltas precisa?”, ironizou.
Após o apito final, o camisa 10 seguiu reclamando da atuação de Edina e afirmou que suas palavras representavam apenas sua “opinião”. O episódio repercutiu nas redes sociais e voltou a colocar o comportamento de Neymar em campo no centro das atenções.
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