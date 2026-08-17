A reação da torcida do Vasco à presença de Flávio Bolsonaro em jogo contra o Santos de Neymar

Ler Resumo





Flávio Bolsonaro foi ao estádio São Januário para assistir Vasco x Santos, acompanhado de Douglas Ruas. O senador vascaíno encontrou Neymar e pediu um autógrafo. Apesar de aplausos, Flávio foi majoritariamente vaiado pela torcida. O Vasco perdeu de 3 a 0 e segue na zona de rebaixamento.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) acompanhou a partida entre Vasco e Santos, em São Januário, no Rio de Janeiro, neste domingo, 16. O senador esteve no estádio ao lado de Douglas Ruas (PL), candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro. Vascaíno, Flávio se encontrou com Neymar antes da partida. O candidato pediu um autógrafo ao camisa 10.

A torcida, entretanto, não foi totalmente amistosa. Apesar de receber aplausos de torcedores do Vasco em sua chegada, Flávio foi, em sua maioria, alvo de vaias e xingamentos vindos das arquibancadas. No fim, o Vasco foi derrotado por 3 a 0 pelo Santos e segue na zona de rebaixamento do Brasileirão.

De Neymar a Infantino: os mais polêmicos do futebol em 2026

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)