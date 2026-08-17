A reação da torcida do Vasco à presença de Flávio Bolsonaro em jogo contra o Santos de Neymar
Candidato do PL à Presidência esteve no estádio São Januário, no Rio
Candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) acompanhou a partida entre Vasco e Santos, em São Januário, no Rio de Janeiro, neste domingo, 16. O senador esteve no estádio ao lado de Douglas Ruas (PL), candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro. Vascaíno, Flávio se encontrou com Neymar antes da partida. O candidato pediu um autógrafo ao camisa 10.
A torcida, entretanto, não foi totalmente amistosa. Apesar de receber aplausos de torcedores do Vasco em sua chegada, Flávio foi, em sua maioria, alvo de vaias e xingamentos vindos das arquibancadas. No fim, o Vasco foi derrotado por 3 a 0 pelo Santos e segue na zona de rebaixamento do Brasileirão.
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