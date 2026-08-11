De Neymar e Infantino, eles dividiram opiniões e levaram as disputas para fora dos campos

OS PERSONAGENS MAIS POLÊMICOS DO FUTEBOL EM 2026

A lista de controvérsias não cabe neste card: a convocação para a Copa polarizou o país, e a briga com o goleiro da Noruega envergonhou a torcida

Neymar: ousadia sem alegria

01.

A proximidade com Trump rendeu constrangimento na Copa. A tentativa de lucrar ainda mais com a Fifa quase custou o cargo do presidente da entidade

Infantino: negócios à parte

02.

O italiano chegou à seleção com a promessa de repetir as glórias internacionais. De uma parte da torcida, ganhou carta branca. De outra, desconfiança

Ancelotti: fã ou hater?

03.

Após atritos com a diretoria do São Paulo, o atleta 'sumiu' por quase um mês. De volta do Equador, publicou um vídeo se desculpando e foi reintegrado ao elenco

Arboleda: zagueiro fantasma

04.

Depois da eliminação do Uruguai na Copa, o técnico perdeu a paciência com os jornalistas e, em ataque de deselegância, virou viral em todo o planeta

Bielsa: um dia de fúria

05.

Após o Botafogo barrar sua ida ao Palmeiras, o jogador fez um apelo público para que o clube respeitasse sua decisão: não quer jogar na Rússia

Danilo Santos: diga que fico

06.

Vai renovar ou não vai? Depois de muito suspense, o Corinthians anunciou a saída do atacante em prol da 'saúde financeira' do clube

Memphis: fim de caso

07.

Difícil escolher um 'destaque': cercada por polêmicas de arbitragem e criticada pela postura na Copa, a Argentina encantou com Messi... e só

Seleção argentina: apelou, perdeu

08.