A lista de controvérsias não cabe neste card: a convocação para a Copa polarizou o país, e a briga com o goleiro da Noruega envergonhou a torcida
A proximidade com Trump rendeu constrangimento na Copa. A tentativa de lucrar ainda mais com a Fifa quase custou o cargo do presidente da entidade
O italiano chegou à seleção com a promessa de repetir as glórias internacionais. De uma parte da torcida, ganhou carta branca. De outra, desconfiança
Após atritos com a diretoria do São Paulo, o atleta 'sumiu' por quase um mês. De volta do Equador, publicou um vídeo se desculpando e foi reintegrado ao elenco
Depois da eliminação do Uruguai na Copa, o técnico perdeu a paciência com os jornalistas e, em ataque de deselegância, virou viral em todo o planeta
Após o Botafogo barrar sua ida ao Palmeiras, o jogador fez um apelo público para que o clube respeitasse sua decisão: não quer jogar na Rússia
Vai renovar ou não vai? Depois de muito suspense, o Corinthians anunciou a saída do atacante em prol da 'saúde financeira' do clube
Difícil escolher um 'destaque': cercada por polêmicas de arbitragem e criticada pela postura na Copa, a Argentina encantou com Messi... e só