Neymar reage à provocação de Richarlison após reeleição de Lula

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Neymar reagiu com risada à provocação de Richarlison nas redes sociais após a reeleição de Lula. Richarlison postou uma montagem com o rosto do petista em sua tatuagem, ao lado de outros ícones do futebol. A atitude do camisa 10, que apoiou Bolsonaro, fixou a reação do colega. Acompanhe a história completa.

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Neymar reagiu com uma risada à provocação de Richarlison nas redes sociais após a reeleição do presidente Lula (PT), neste domingo, 25. O atacante do Tottenham publicou uma montagem feita com inteligência artificial na qual acrescentou o rosto do petista à tatuagem que tem nas costas, ao lado de Ronaldo Fenômeno, do próprio Richarlison e de Neymar. O camisa 10 do Santos, que declarou apoio ao candidato derrotado Flávio Bolsonaro (PL), comentou a publicação com um emoji de gargalhada. Richarlison, por sua vez, fixou a reação do antigo companheiro de seleção brasileira.

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As divergências políticas colocaram os dois jogadores em lados opostos durante a campanha eleitoral. Enquanto Neymar manteve o apoio à família Bolsonaro, iniciado publicamente nas eleições de 2022, Richarlison se aproximou de Lula em meio a uma disputa envolvendo uma mansão na Ilha Comprida, em Angra dos Reis. O atacante afirma ter investido cerca de 10 milhões de reais no imóvel e acusa Flávio e o advogado Willer Tomaz de envolvimento em irregularidades que teriam provocado a perda dos direitos sobre a propriedade. Ambos negam as acusações.