Fora da Copa, convocado no TikTok: os números virais de Richarlison

Mesmo fora da convocação para a Copa do Mundo de 2026, Richarlison se tornou um dos atletas brasileiros que mais viralizou no TikTok nas últimas semanas. Um levantamento exclusivo para a coluna GENTE da NEXUS – Pesquisa e Inteligência de Dados trouxe um comparativo do camisa 9 do Tottenham com alguns jogadores titulares da seleção brasileira atual, entre novatos, veteranos e destaques.

O fenômeno começou fora das quatro linhas. Dudu Daibert, cunhado de Richarlison – também conhecido como “tio do bebê” – é criador de conteúdo desde a adolescência. Bem humorado e engajado na pauta LGBTQIAPN+, o “tio do bebê”, como ficou conhecido desde a gravidez de Amanda Araújo, sua irmã e esposa de Richarlison, começou a expandir ainda mais seu público, quando os internautas notaram o parentesco inusitado do creator com o jogador de futebol.

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Nos últimos meses, em especial, a família do craque viralizou, com memes nas redes, principalmente no TikTok. O enredo transformou o cotidiano do atacante em conteúdo, e trouxe para os perfis da família uma audiência que não depende de Richarlison estar em campo. Ele lidera média de interações em comparação com convocados como Endrick, Lucas Paquetá e Matheus Cunha.

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Entre janeiro e abril de 2026, os perfis de Richarlison, Endrick e Paquetá tiveram pouca variação. A virada veio em maio. No semestre, Richarlison ganhou 806 mil seguidores, passando de 10,9 milhões para 11,7 milhões. O número supera o avanço de Paquetá, que cresceu 557 mil, de 2,8 milhões para 3,3 milhões, mas fica abaixo de Endrick, que somou cerca de 2 milhões e foi de 5,4 milhões para 7,4 milhões.

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