São Paulo x Fluminense no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta quinta-feira, 19, pela 35ª rodada do campeonato
O São Paulo recebe o Fluminense nesta quinta-feira, 19, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio do Morumbis, na capital paulista, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
Na décima colocação, com 44 pontos conquistados em 34 partidas, o São Paulo busca uma vitória para alcançar os 45 pontos e consolidar sua permanência na Série A. Comandada por Dorival Júnior, a equipe chega após empatar sem gols com o Corinthians, na rodada anterior. O Tricolor paulista terá nove desfalques, entre jogadores lesionados, suspensos e atletas que retornam da Data Fifa. O treinador deve utilizar jovens das categorias de base para completar o elenco e tentar aproveitar o bom desempenho do time como mandante.
Já o Fluminense entra em campo na quarta colocação, com 57 pontos, e busca uma vitória para se consolidar na zona de classificação à Copa Libertadores de 2027. Sob o comando de Marcão, o Tricolor carioca chega embalado pela vitória por 3 a 0 sobre o Vitória, fora de casa, na última rodada. Os cariocas terão desfalques importantes, como Canobbio e Savarino, que não retornaram a tempo após os compromissos com suas seleções na Data Fifa. Por outro lado, Martinelli e Millán voltam a ficar à disposição.
No primeiro turno, o Fluminense venceu o São Paulo por 2 a 1, no Maracanã, com gols de John Kennedy e Canobbio.
Onde assistir a São Paulo x Fluminense ao vivo?
A partida entre São Paulo e Fluminense terá transmissão ao vivo da TV Globo, do Premiere e da ge TV. O confronto acontece nesta quinta-feira, 19, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio do Morumbis, em São Paulo, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Prováveis escalações:
São Paulo: Rafael; Rafael Tolói, Arboleda e Osorio; Pedro Lima, Djhordney, Pablo Maia e Iago; Artur, Lucas Moura e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.
Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Ignácio (Millán) e Renê; Nonato, Hércules e Lucho Acosta; Serna, Soteldo e Hulk. Técnico: Marcão.
Equipe de arbitragem:
- Árbitro: Lucas Casagrande (PR);
- Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR);
- Quarto árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA);
- VAR: Rodolpho Toski Marques (PR);
- AVAR: Helton Nunes (SC);
- AVAR 2: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA).