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Após a derrota do Palmeiras para o Cruzeiro, o técnico Abel Ferreira admitiu que o título do Brasileirão está decidido em favor do Flamengo. O Rubro-negro precisa de apenas um ponto para garantir a taça antes do confronto direto no fim de semana. Confira o cenário da reta final da Série A.

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O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, afirmou que o título do Campeonato Brasileiro “está entregue” depois da derrota da equipe para o Cruzeiro nesta quarta, 18. O Alviverde é o único time que ainda pode tirar o título do líder Flamengo, mas diminuiu as chances de concretizar a virada na tabela com o revés. O Rubro-negro precisa somar apenas mais um ponto para se sangrar campeão.

Em entrevista pós-jogo, Abel foi sincero: “Não, este título está entregue. Por isso, agora vamos fazer aquilo que for melhor para o Palmeiras”

“Acho que não é fácil, foi um ano muito difícil em vários níveis, sobretudo no Brasileirão. É uma competição onde há vários fatores que podem influenciar a isonomia do campeonato, como foi hoje. O Palmeiras não tinha o elenco todo para jogar ou ter mais opções. Mas dar os parabéns, acho que a equipe do Flamengo foi forte, eficaz, não ter tantos contratempos como tivemos”, afirmou o treinador

O Palmeiras teve a oportunidade de manter na briga pelo título mais acirrada quando abriu 1 a 0 sobre o Cruzeiro no Mineirão, em Belo Horizonte, com gol de Sosa. No entanto, levou a virada com gols de Matheus Pereira e um contra de Khellven.

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No Maracanã, o Flamengo fez a sua parte com a vitória por 2 a 1 sobre o Athletico-PR. Diferente do Alviverde, foi o Rubro-negro que aplicou a virada depois de sair atrás com gol de Kerwin Vargas do Furacão. Carrascal e Jorginho marcaram pelos donos da casa.

Com estes resultados, o Flamengo chega a 79 pontos e 24 vitórias, enquanto o Alviverde permanece com 73 pontos e 21 vitórias.

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Na 36ª rodada, Palmeiras e Flamengo se enfrentam no Nubank Parque em São Paulo, no sábado, 21, às16h40 (horário de Brasília). Os visitantes precisam de apenas um empate no confronto direto ou nas últimas duas rodadas para chegar a 80 pontos e manter as 24 vitórias.

Mesmo que o Flamengo perca nas últimas duas rodadas e o Palmeiras vença os seus jogos alcançando os mesmos 80 pontos, o Alviverde ficaria atrás com no máximo 23 vitórias, perdendo no critério de desempate.