Tite indica mudanças na seleção para ‘decisão’ contra o Peru

Depois de duas atuações pouco convincentes, Tite decidiu mexer na seleção brasileira que enfrenta neste sábado, 22, o Peru, na Arena Corinthians, em São Paulo, valendo a classificação às quartas de final da Copa América. O treinador fez mistério sobre as mudanças, mas, pela distribuição de coletes, deve sacar David Neres e Richarlison para as entradas de Everton Cebolinha e Gabriel Jesus, que formarão o trio de ataque com Roberto Firmino.

“O processo criativo e de efetividade tem de melhorar, tem que traduzir a posse em finalizações e gol”, afirmou Tite, que não quis cravar nenhuma mudança, mas deu pistas. “Eu não posso olhar com a ótica de vocês, jornalistas… Mas quem me conhece sabe que eu mesclo setores, direita e esquerda, frente e atrás (…) Talvez alguns matem a charada.”

Durante os 15 minutos de treino aberto à imprensa, em Itaquera, Tite distribuiu os coletes (teoricamente entregues ao time de reserva) a Fagner, Éder Militão, Thiago Silva, Casemiro, Filipe Luís, Paquetá, Willian, Everton e Richarlison. No entanto, é provável que tenha colocado para se enfrentar os titulares do lado esquerdo (Thiago Silva, Filipe Luís, Casemiro e Everton) com os do lado direito (Marquinhos, Daniel Alves, Athur e Gabriel Jesus).

O treinador admitiu que as vaias e cobranças da torcida vem mexendo com o emocional do time. “Quando o resultado não vem e não atende às expectativas, é frustrante e claro que nós sentimos. Claro que não é a mesma coisa jogar dentro e fora do Brasil, isso é humano. Mas são construções, temos de saber lidar com essas cobranças, é natural da nossa profissão”, disse.

Em seguida, ao falar sobre a expectativa de voltar ao estádio do Corinthians, onde é um ídolo, disse que gostaria que os atletas recebessem mais apoio que ele. “Sem falsa modéstia, tenho orgulho daqui, da forma como trabalhei neste estádio. E queria fazer um pedido, se eu tiver um pouquinho do carinho do torcedor, que ele transporte também para para estes atletas jovens, que criam uma expectativa grande. Eles sentem e o técnico sentem também. Não é demagogia, é sinceridade.”

O mistério só será solucionado uma hora antes da partida, que começa às 16h deste sábado, 22. A única certeza é que Fernandinho, que sentiu uma lesão no treino da quinta-feira, não ficará nem no banco. “Não tem condição clínica”, resumiu Tite. O Brasil precisa de um empate para avançar. Vitória o garante na primeira posição do Grupo A e uma derrota pode tirá-lo da competição, dependendo de outros resultados.

“Amanhã é um jogo decisivo, importante, nosso objetivo é a classificação, mas temos de pensar em conseguir o primeiro lugar, é o que a temos de almejar sempre pela seleção brasileira. São muitos aspectos, temos de estar concentrados”, afirmou o zagueiro Marquinhos, outro presente na coletiva.