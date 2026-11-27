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Fluminense e Cruzeiro duelam no Maracanã pela 37ª rodada do Brasileirão em confronto direto pelas primeiras posições. Embalados por boas sequências, os times definem vagas estratégicas na Libertadores. Confira desfalques, escalações prováveis e saiba onde assistir à partida decisiva.

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O Fluminense recebe o Cruzeiro nesta sexta-feira, 27, às 20h (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

Na quarta colocação, com 63 pontos conquistados em 36 partidas, o Fluminense busca uma vitória para seguir na disputa pelo terceiro lugar e encaminhar sua classificação direta à fase de grupos da Copa Libertadores de 2027. Comandada por Marcão, a equipe carioca atravessa uma sequência de quatro vitórias consecutivas, sendo a última por 1 a 0 sobre o Mirassol, com gol de Riquelme Felipe nos minutos finais. O Tricolor conta com o retorno de Martinelli, recuperado de uma artroscopia no joelho, enquanto Hulk pode perder a titularidade para Rodrigo Castillo após uma sequência de dez partidas sem marcar. O confronto marcará a despedida do Fluminense do Maracanã nesta temporada.

Já o Cruzeiro entra em campo na terceira colocação, com 66 pontos, e precisa apenas de um empate para assegurar matematicamente sua posição no G3 com uma rodada de antecedência. Sob o comando de Artur Jorge, a Raposa atravessa uma sequência de seis vitórias consecutivas no Brasileirão e chega embalada pelo triunfo por 2 a 1 sobre a Chapecoense, fora de casa. O treinador terá os retornos de Gerson e Kaio Jorge, que cumpriram suspensão na rodada anterior, mas não contará com William, Lucas Romero, Gabriel Rojas e Keny Arroyo, lesionados. Já classificado para a próxima Libertadores, o Cruzeiro tenta confirmar sua posição entre os três primeiros colocados e encerrar a temporada com uma sequência positiva.

Fluminense e Cruzeiro já se enfrentaram 80 vezes na história, com 32 vitórias tricolores, 26 triunfos cruzeirenses e 22 empates. Apesar do retrospecto favorável aos cariocas, o Fluminense não vence o Cruzeiro há três partidas, com dois empates e uma derrota. No primeiro turno, as equipes empataram por 1 a 1, no Mineirão.

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Onde assistir a Fluminense x Cruzeiro ao vivo?

A partida entre Fluminense e Cruzeiro terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere. O confronto acontece nesta sexta-feira, 27, às 20h (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Prováveis escalações:

Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Hércules, Martinelli (Nonato) e Lucho Acosta; Canobbio, Savarino e Rodrigo Castillo (Hulk). Técnico: Marcão.

Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Matías Viña (Lucas Villalba); Zé Lucas, Gerson e Matheus Pereira; Wesley (Matheus Henrique), Marquinhos e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

Equipe de arbitragem:

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP);

Quarto árbitro: João Vitor Gobi (SP);

VAR: Flávio Rodrigues de Souza (SP);

AVAR: Wagner Reway (SC);

AVAR 2: Adeli Mara Monteiro (SP).