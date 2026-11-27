Jogos de hoje, sexta, 27 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários
Fluminense x Cruzeiro e decisão na Série B agitam o futebol brasileiro; Forest x Chelsea é o destaque na Europa
A sexta-feira, 27 de novembro, terá uma programação movimentada no futebol brasileiro e internacional, com confrontos importantes na reta final das competições nacionais. No Brasil, a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro divide as atenções com a definição de uma das vagas de acesso à Série A de 2027. Na Europa, as principais ligas retomam suas atividades após os compromissos continentais, enquanto a Copa do Mundo Sub-17 e o futebol feminino de base também ganham destaque.
A programação internacional começa às 11h20, com Al Qadsiah x Al Fayha, pelo Campeonato Saudita. Pouco antes, às 11h, Costa Rica x Brasil movimenta a Copa do Mundo Sub-17. O confronto representa mais um desafio para a seleção brasileira, que busca avançar na competição e manter suas chances de conquistar o título mundial da categoria.
Às 14h, Alanyaspor x Konyaspor abre a programação do Campeonato Turco. Meia hora depois, Al Ittihad x Neom movimenta o futebol saudita.
Na Alemanha, Werder Bremen x Borussia Mönchengladbach acontece às 16h30, pela Bundesliga. O confronto abre mais uma rodada do Campeonato Alemão. A segunda divisão também terá jogos às 14h30, incluindo Bochum x Darmstadt e Heidenheim x Nürnberg.
Às 16h45, Venezia x Bologna movimenta o Campeonato Italiano, enquanto Brest x Paris FC abre a rodada da Ligue 1.
Na Inglaterra, Nottingham Forest x Chelsea acontece às 17h, pela Premier League. No mesmo horário, Levante x Racing Santander, pela LaLiga, e Southampton x Middlesbrough, pela Championship, completam os principais confrontos europeus da tarde. Em Portugal, Marítimo x Nacional da Madeira, às 17h15, movimenta o campeonato nacional.
O principal confronto da Série A acontece às 20h, com Fluminense x Cruzeiro, no Maracanã, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida reúne dois clubes que estão entre os quatro primeiros da competição.
No mesmo horário, Vila Nova e Atlético-GO protagonizam um clássico decisivo na temporada na Série B. A partida, disputada no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, vale uma vaga na primeira divisão de 2027. Após vencer a partida de ida por 2 a 1, o Vila Nova joga pelo empate para garantir o acesso. O Atlético-GO precisa reverter a desvantagem para conquistar a classificação.
Confira a agenda dos principais jogos desta sexta-feira, 27 de novembro de 2026, com horários de Brasília e canais:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Copa do Mundo Sub-17
- 11h00 – Costa Rica x Brasil – CazéTV e SporTV 2
Campeonato Saudita
- 11h20 – Al Qadsiah x Al Fayha – Canal GOAT
- 14h30 – Al Ittihad x Neom – Canal GOAT, Xsports, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
Campeonato Turco
- 14h00 – Alanyaspor x Konyaspor – Disney+
Campeonato Alemão – Segunda Divisão
- 14h30 – Bochum x Darmstadt – Jovem Pan (TV e YouTube)
- 14h30 – Heidenheim x Nürnberg – Romário TV (YouTube)
Campeonato Alemão – Bundesliga
- 16h30 – Werder Bremen x Borussia Mönchengladbach – CazéTV, SportyNet e OneFootball
Campeonato Italiano – Serie A
- 16h45 – Venezia x Bologna – Disney+
Campeonato Francês – Ligue 1
- 16h45 – Brest x Paris FC – CazéTV e Xsports
Premier League
- 17h00 – Nottingham Forest x Chelsea – ESPN e Disney+
Campeonato Espanhol – LaLiga
- 17h00 – Levante x Racing Santander – CazéTV
Campeonato Inglês – Championship
- 17h00 – Southampton x Middlesbrough – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Português – Liga Portugal
- 17h15 – Marítimo x Nacional da Madeira – Disney+
Campeonato Uruguaio – Semifinal
- 20h30 – Racing Montevideo x Liverpool Montevideo – Disney+
CAMPEONATOS NACIONAIS
Campeonato Brasileiro – Série A
- 20h00 – Fluminense x Cruzeiro – SporTV e Premiere
Campeonato Brasileiro – Série B – Playoffs de acesso (jogo de volta)
- 20h00 – Vila Nova x Atlético-GO – Canal GOAT, Xsports, ESPN e Disney+