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Recém-coroado octacampeão da MotoGP, o espanhol Marc Márquez surpreendeu o mundo do automobilismo ao anunciar sua aposentadoria aos 33 anos. O piloto da Ducati fará sua despedida no GP de Valência, encerrando uma carreira lendária marcada por recordes e superações. Confira os bastidores.

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O espanhol Marc Márquez, que no último dia 22, em Portugal, conquistou o título de MotoGP pela oitava vez, anunciou surpreendentemente sua aposentadoria nesta sexta-feira, 27. O anúncio foi realizado antes dos treinos para o Grande Prêmio de Valência, que será disputado no domingo, 29, que encerrará a temporada 2026 da elite do motociclismo e será a despedida do piloto de 33 anos da categoria diante dos torcedores espanhóis.

“Ele decidiu se aposentar da MotoGP, e Valência será sua última corrida como profissional”, informou a equipe do piloto, Ducati, nas redes sociais. “Ele dará mais detalhes a partir das 12h15 (11h15 GMT), durante uma coletiva de imprensa no circuito Ricardo Tormo”, acrescentou a publicação.

“Obrigado, Marc! Uma das maiores personalidades do esporte, um exemplo de resiliência e coragem”, publicou a MotoGP nas redes sociais após o anúncio.

Despedida no auge

Márquez se despede no auge da carreira. No domingo, conquistou seu oitavo título mundial na categoria principal, igualando o recorde de Giacomo Agostini, que conquistou seus títulos entre 1966 e 1975, e superando outro italiano, seu grande rival Valentino Rossi, com sete títulos na categoria principal.

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O oitavo título de Márquez foi uma façanha: depois de sofrer uma queda no Grande Prêmio da França, em Le Mans, na primavera europeia, o piloto conseguiu uma recuperação impressionante. Ele tirou uma desvantagem de 102 pontos do líder e aplicou a maior virada da história da MotoGP.

O piloto catalão conquistou seu primeiro título na categoria 500cc (antecessora da MotoGP) em 2013, pela Honda, equipe pela qual acumulou seis títulos no total, até 2019. Também foi campeão mundial da categoria 125cc em 2010 e da Moto2 em 2012, somando ao todo dez títulos mundiais.

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(Com AFP)