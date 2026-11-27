Nottingham Forest x Chelsea: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta sexta-feira, 27, pela 12ª rodada da Premier League
O Nottingham Forest recebe o Chelsea nesta sexta-feira, 27, às 17h (horário de Brasília), no Estádio City Ground, em Nottingham, na Inglaterra, pela 12ª rodada da Premier League 2026/27.
Na 17ª colocação, com nove pontos conquistados em 11 partidas, o Nottingham Forest busca uma vitória para se afastar da zona de rebaixamento. Comandada por Oliver Glasner, a equipe inglesa chega pressionada após a derrota por 2 a 0 para o Bournemouth, fora de casa, na rodada anterior. Apesar da campanha irregular, o Forest conquistou uma vitória importante sobre o Manchester City, por 3 a 1, em seu último compromisso como mandante, com dois gols de Liam Delap. O treinador terá o retorno de Daniel Muñoz, enquanto Callum Hudson-Odoi, ex-jogador do Chelsea, voltou a ficar à disposição após se recuperar de problemas físicos. Por outro lado, Nicolás Domínguez e Nicolò Savona seguem no departamento médico.
Já o Chelsea entra em campo na oitava colocação, com 16 pontos, e busca uma vitória para interromper a sequência negativa e se aproximar da zona de classificação à próxima Liga dos Campeões. Sob o comando de Xabi Alonso, os Blues acumulam quatro derrotas nas últimas cinco partidas, considerando todas as competições, e chegam pressionados após perder por 4 a 1 para o Leeds United, pela Premier League. O treinador espanhol terá os desfalques de João Pedro, Reece James, Jorrel Hato e Jamie Gittens, lesionados. Por outro lado, Moisés Caicedo voltou a ficar à disposição após apresentar dores nas costas. O confronto também representa uma oportunidade de recuperação para o Chelsea, derrotado pelo Nottingham Forest por 3 a 1 no encontro mais recente, disputado em maio de 2026, em Stamford Bridge.
Onde assistir a Nottingham Forest x Chelsea ao vivo?
A partida entre Nottingham Forest e Chelsea terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+. O confronto acontece nesta sexta-feira, 27, às 17h (horário de Brasília), no Estádio City Ground, em Nottingham, pela 12ª rodada da Premier League.
Prováveis escalações:
Nottingham Forest: Matz Sels; Jair Cunha, Nikola Milenković e Murillo; Daniel Muñoz, Ryan Yates, Xaver Schlager e Neco Williams; James McAtee e Morgan Gibbs-White; Liam Delap. Técnico: Oliver Glasner.
Chelsea: Emiliano Martínez; Josh Acheampong, Wesley Fofana, Levi Colwill e Pep Chavarría; Moisés Caicedo e Roméo Lavia; Pedro Neto, Cole Palmer e Morgan Rogers; Emmanuel Emegha. Técnico: Xabi Alonso.
Equipe de arbitragem:
- Árbitro: Andy Madley (Inglaterra);
- Assistentes: Tim Wood (Inglaterra) e Craig Taylor (Inglaterra);
- Quarto árbitro: Sam Allison (Inglaterra);
- VAR: Jarred Gillett (Austrália);
- AVAR: Lewis Smith (Inglaterra).