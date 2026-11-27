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Vila Nova e Atlético-GO decidem nesta sexta-feira a vaga na Série A. Com a vantagem do empate após o 1 a 1 na ida, o Tigre tenta voltar à elite após quatro décadas diante da torcida, enquanto o Dragão precisa da vitória fora de casa. Confira escalações e onde assistir.

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O Vila Nova recebe o Atlético-GO nesta sexta-feira, 27, às 20h (horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, pelo jogo de volta dos playoffs de acesso da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026.

Terceiro colocado da fase classificatória, com 66 pontos conquistados em 38 partidas, o Vila Nova busca retornar à primeira divisão do futebol brasileiro após mais de quatro décadas. Comandada por Guto Ferreira, a equipe colorada chega em vantagem após empatar por 1 a 1 com o Atlético-GO no jogo de ida, no Estádio Antônio Accioly. Pelo regulamento da competição, o Tigre precisa apenas de um novo empate para garantir o acesso, já que terminou a fase regular à frente do adversário. Os cerca de 10 mil ingressos disponibilizados para o confronto foram esgotados em menos de duas horas.

Já o Atlético-GO entra em campo após terminar a primeira fase na sexta colocação, com 61 pontos, e precisa vencer para conquistar o retorno à Série A. Sob o comando de Roger Silva, o Dragão garantiu sua participação nos playoffs apenas na última rodada, quando derrotou o Cuiabá por 1 a 0. No primeiro confronto contra o Vila Nova, a equipe rubro-negra abriu o placar com Daniel Peixoto, mas sofreu o empate de Tiago Pagnussat no segundo tempo. O treinador também poderá contar com Marrony, recuperado de problemas físicos. O confronto representa a oportunidade de conquistar o quinto acesso à elite na história do clube, após as promoções de 2009, 2016, 2019 e 2023.

O Vila Nova está invicto diante do Atlético-GO nesta edição da Série B, com duas vitórias e um empate.

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Onde assistir a Vila Nova x Atlético-GO ao vivo?

A partida entre Vila Nova e Atlético-GO terá transmissão ao vivo da XSports, na televisão aberta, da ESPN, na televisão por assinatura, do Disney+ e do canal GOAT, no YouTube. O confronto acontece nesta sexta-feira, 27, às 20h (horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, pelo jogo de volta dos playoffs de acesso da Série B.

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Prováveis escalações:

Vila Nova: Helton Leite; Igor Cariús, Tiago Pagnussat, Douglas Mendes e Willian Formiga; Dudu, João Vieira e Marquinhos Gabriel; Everton Galdino, Dellatorre (Lincoln ou André Luís) e Janderson. Técnico: Guto Ferreira.

Atlético-GO: Paulo Vítor; Warley, Júnior Barreto, Adriano Martins e Guilherme Lopes; Cristiano, Netinho e Marrony; Geovany Soares, Gustavo Coutinho e Gustavo Maia (Matheusinho). Técnico: Roger Silva.

Equipe de arbitragem:

Árbitro: Anderson Daronco (RS);

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR);

Quarto árbitro: Roger Goulart (RS);

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC);

AVAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).